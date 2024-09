Nem győzik dicsérni Kulcsár Edinát legújabb fotóján

Kulcsár Edina az egyik legnépszerűbb influenszer itthon, 654 ezren követik az Istagramon, ezrek követték figyelemmel újabb terhességét, szülését, de már a babáról is posztolt. "Lassan 3 hete vagyok 4 gyermekes anyuka. Soha nem gondoltam volna, hogy nekem valaha ekkora családom lesz és habár még új a dolog, minden pillanatával együtt IMÁDOM. Az élet nem állt meg. Sőt! Míg sokaknál (általában első gyermeknél) ilyenkor az élet lelassul, nálunk még inkább felgyorsult. Lelkileg nagyon jól kell tudni kezelni ezt a helyzetet, meg persze fizikálisan is topon kell lenni, mert pihenésnek itt helye nincs. A nehézséget abban látom, hogy minden gyermekemmel ugyanannyit tudjak foglalkozni és senki ne érezze azt, hogy valamelyikőjükre kevesebb idő jut. Szerintem kell még pár hét, hogy ki tudjam alakítani a megfelelő napirendet, főleg azért mert kezdődik az óvoda és ezzel meg a különórákkal bonyolódik majd az én helyzetem is" - írta egy hete közösségi oldalára.

Kulcsár Edina

Fotó: Instagram/Kulcsár Edina

Az egykori szépségkirálynő nemrég adott életet negyedik gyerekének, aki G.w.M-mel közös második gyereke. Kulcsár Edina elsősorban azóta ragaszkodik a luxuséletvitelhez, amióta a rapperrel van, legalábbis azóta nyilvánítja ki nyíltabban az erre való igényét. Ugyan első férjével, Szabó András Csutival sem átlagos életszínvonalon éltek, de G.w.M mellett még inkább ragaszkodik ehhez.

Kulcsár Edina szülése

Kulcsár Edina a negyedik gyerekét is császárral hozta világra, csak úgy, mint az előző hármat, és most is luxuskörülmények között - erről itt olvashat hosszabban. Újabb képe, amelyet itt tud megnézni, sokaknak tetszik: "Míg nem láttam, ki posztolta ezt a képet, azt hittem, Angelina Jolie" - árulta el az egyik kommentelő. "Csodaszép vagy, és ami a legfontosabb, egy jóindulatú, kedves ember, az utcán is közvetlen" - lelkendezett egy másik követője.