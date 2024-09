Nagy a baj Kulcsár Edináéknál, súlyos pénzügyi gondjaik lehetnek

Kulcsár Edina és G.w.M számára nagyon fontos, hogy jó anyagi helyzetet mutassanak a külvilág felé. Azonban az utóbbi időkben egyre több jele volt annak, hogy egyáltalán nem igaz, amit a rapper gyakran sugall, hogy mennyi pénze van. Korábban volt, hogy egy nagy köteg pénzt is lefotózott, ezt mutogatta a közösségi oldalán, ezzel jól magára is haragította a követőit. Ezenkívül a luxuscikkeket, a drága holmikat is folyton mutogatják, így elterelve mások figyelmét az anyagi gondjaikról.

Fotó: Kulcsár Edina Instagram

Bár az is kiderült, hogy második közös gyerekük, Dion születése nagyjából kétmillió forintba kerülhetett a szülők számára, ugyanis az ország egyik legjobban felszerelt magánkórházát választották, amelynek szobái részben a Lánchídra, a budai várra néznek.

"Az ötcsillagos szálloda minőségű ellátás itt alapfelszereltség, de természetesen lehetnek a páciensnek külön kérései is, amit szívesen teljesít az intézmény, nyilván plusz forintokért cserébe. A magas szintű ellátásnak persze megvan az ára is, a szülészeti szolgáltatás ugyanis közel kétmillió forintba kerül, amihez további szolgáltatásokat is lehet kérni" - tudta meg a Bors korábban.

Ez azért meglepő, ugyanis az utóbbi időben egyértelműen anyagi gondjaik lehetnek, aminek első jele az volt, amikor a Kulcsár Edinának ajándékozott drága autót alig egy év után elkezdték árulni a neten, a legnagyobb titokban. Ezen kívül Nagy Melanie, G.w.M exe is folyton arra panaszkodik, hogy közös gyerekeiket nem igazán támogatja az apjuk anyagilag, valószínűleg azért, mert nincs miből, de ezt folyton próbálják letagadni. Az is sokatmondó, hogy tavaly már saját fizetős valóságshow-t is indítottak a közösségi oldalaikon, így aprópénzért cserébe kiárusítják a magánéletüket, emiatt is rengeteg támadást kaptak.

Most több ismerősük is elárulta, hogy nemrég Kulcsár Edina váratlanul úgy döntött, hogy előző házasságából született gyerekeit, Ninát és Medoxot kiveszi a magánóvodából, ahová eddig jártak. A bulvártémákkal foglalkozó csoportban voltak, akik fenntartással kezelték az információk valóságtartalmát, azonban több különböző felhasználó is megerősítette, hogy valami nagyon nincs rendben a családban.