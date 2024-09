Eltűnt gyerekei miatt támadják Kulcsár Edinát

Kulcsár Edina az egyik legnépszerűbb influenszer itthon, 654 ezren követik az Instagramon, ezrek követték figyelemmel újabb terhességét, szülését, de már a babáról is posztolt. "Lassan három hete vagyok négygyermekes anyuka. Soha nem gondoltam volna, hogy nekem valaha ekkora családom lesz és habár még új a dolog, minden pillanatával együtt IMÁDOM. Az élet nem állt meg. Sőt! Míg sokaknál (általában első gyermeknél) ilyenkor az élet lelassul, nálunk még inkább felgyorsult. Lelkileg nagyon jól kell tudni kezelni ezt a helyzetet, meg persze fizikálisan is topon kell lenni, mert pihenésnek itt helye nincs" - írta nemrég.

Kulcsár Edina és G.w.M

Fotó: Kulcsár Edina/Instagram

"A nehézséget abban látom, hogy minden gyermekemmel ugyanannyit tudjak foglalkozni, és senki ne érezze azt, hogy valamelyikőjükre kevesebb idő jut. Szerintem kell még pár hét, hogy ki tudjam alakítani a megfelelő napirendet, főleg azért mert kezdődik az óvoda és ezzel meg a különórákkal bonyolódik majd az én helyzetem is" - írta a közösségi oldalára a volt szépségkirálynő.

Kulcsár Edina és Varga Márk, azaz G.w.M második közös gyereke idén augusztusban született. Kulcsár Edinának a kisfiú a negyedik gyereke, hiszen Szabó-Kulcsár Medox, Szabó-Kulcsár Nina és Varga Amara után itt az újabb testvér, aki a Dion keresztnevet kapta. Az édesanya korábban elárulta, hogy augusztus közepére van kiírva szülésre, azonban a nyári hőség miatt előbb megszületett a baba, aki a testvéreihez hasonlóan császármetszéssel jött a világra.

Kulcsár Edina azonnal lépett

Most újabb posztot tett ki Kulcsár Edina a közösségi oldalára, ebben a nevetgélő Amarát puszilgatja. A videót nagyon sokan like-olták, de akadt, aki fanyalgott. "Van két nagyobb gyerkőcöd is, velük miért nem mutatkozol soha? Háttérbe szorítottad őket nagyon csúnyán, mintha nem is léteznének, gyönyörű anya vagy, mit ne mondjak, szégyelld magad" - támadt rá egy netező, de később Kulcsár Edina nem kommentelhetővé tette a posztot, annak ellenére, hogy a legtöbb reakció nagyon pozitív volt.

A négyszeres édesanya - bizonyítva, hogy nem tűntek el a gyerekek, és róluk is posztol - most Medoxról mutatott egy friss fotót, a fiú hatéves lett. "Köszönöm Istenem, hogy én lehetek az anyukája!" - írta újabb posztjában.