Kiderült, milyen luxuskörülmények között szült Kulcsár Edina

"Az ötcsillagos szálloda minőségű ellátás itt alapfelszereltség, de természetesen lehetnek a páciensnek külön kérései is, amit szívesen teljesít az intézmény, nyilván plusz forintokért cserébe. A magas szintű ellátásnak persze megvan az ára is, a szülészeti szolgáltatás ugyanis közel kétmillió forintba kerül, amihez további szolgáltatásokat is lehet kérni" - tudta meg a Bors.

Berki Mazsi

Berki Mazsi és a néhai Berki Krisztián közös kislánya 2021. november 4-én született meg, amit nagy várakozások előztek meg, ugyanis édesapja ebből is pénzt csinált, és élőben közvetítette felesége vajúdását és kislányuk, Berki Emma Katerina születését is. Bár Berki Mazsi császárral hozta világra a kislányt, akárcsak Kulcsár Edina, de így is volt látnivaló és szülési fájdalmak, amire meglepően sokan voltak kíváncsiak.

Berki Mazsi férje, Berki Krisztián halála után kitálalt a szülésről, és arról is, hogy átverték a követőiket

Fotó: TV2

A lényeg 23 óra után kezdődött, ekkor indult újra a fizetős adás, ami Berki Mazsi erős rosszullétével folytatódott, hiszen ekkor kezdődött el a vajúdás. Majd jött a medencés lazítás, majd több vizsgálatot követően az orvos azt javasolta, hogy el kell kezdeni a császármetszést megelőző érzéstelenítést, ezt azonban nem közvetíthették. A nénai Berki Krisztián és özvegye pár perccel később egyenesen a szülőszobából jelentkeztek be, a nézők így testközelből láthatták, ahogy a kismamát felkészítik az orvosok a császárra, tesztelik az érzéstelenítőt, majd végül a beavatkozást.

A szülés közvetítése hatalmas felháborodást okozott, főleg utólag, amikor rengetegen megvádolták a házaspárt azzal, hogy csaltak és nem élő közvetítés volt, hanem előre felvett videók. Berki Mazsi néhai férje halálát követően elárulta, hogy igazak voltak a vádak, és valóban előre felvett videókat mutattak azoknak, akik 1490 forintot fizettek azért, hogy láthassák a kis Emma születését.

Az özvegy két évvel az eset után mondta el Hajdú Péter műsorában, hogy átverték a nézőket, ugyanis csúsztatott élő adást indítottak.

Nem élőben ment, mert nem engedtem, hogy élőben menjen. Mondtam, ha komplikáció lép föl, én nem fogom sem magamat, sem a gyermekemet kitenni annak, hogy ország-világ előtt bármi legyen.

Késleltetett élő volt. Tehát miután megszületett Emma és minden rendben volt, utána engedtem meg, hogy elinduljon az adás” – magyarázkodott a luxusözvegy, aki azóta egy gazdag vállalkozóval, Zoltánnal él, akivel folyton utazgat a világban.