Ennyit fogyott a szülés óta Kulcsár Edina - videó

Augusztusban adott életet negyedik gyerekének az egykori szépségkirálynő, aki már terhessége ideje alatt is mindent elkövetett azért, hogy elejét vegye az elhízásnak. Ám hiába, Kulcsár Edina így is megküzd a pluszkilókkal, és most igyekszik ettől minél előbb megszabadulni. Most azt is megmutatta, hogyan szakít időt a testmozgásra.

Mint írtuk, augusztus elején megszületett Kulcsár Edina és G.w.M második közös gyereke, akit eredetileg kicsit később vártak volna, de a nagy meleg miatt hamarabb került sor a beavatkozásra, ugyanis császármetszéssel hozta világra a kis Diont, csakúgy, mint másik három gyerekét is. Időközben az is kiderült, hogy valódi luxuskörülmények között hozta világra negyedik gyerekét is, azonban másik magánkórházat választott, ugyanis az előzővel nem volt teljesen megelégedve. Kulcsár Edina és G.w.M, már két közös gyereket is nevelnek

Fotó: Kulcsár Edina / Instagram Nem ott fogok szülni, ahol tavaly, ennek több oka is van... Egyrészről, annyira az árhoz képest nem voltam elájulva, másodsorban pedig abszolút az volt a fő szempont, amikor kórházat választottunk, hogy a kislányunkat, Amarát is be tudjuk magunkkal vinni, mert brutálisan anyás" – írta még a szülés előtt az Instagramon Kulcsár Edina, aki közel kétmillió forintot fiztett azért, hogy neki megfelelő környezetben szülessen meg a kisfia. Az egykori szépségkirálynőnek nincs egyszerű dolga, hiszen lőző házasságából született gyerekei, Medox és Nina is kicsik még, valamint a rapperrel közös kislánya is tavaly tavasszal született, így épp hogy egyéves elmúlt. Azonban szerinte ő rendkívül jó problémamegoldó képességgel rendelkezik, és nem keres kifogásokat, ha valamit szeretne megtenni, azt a gyerekei sem befolyásolják. Így most megmutatta, hogyan próbál edzeni, miközben a kis Amarát és Diont babakocsiban tologatja, így összeköti a kellemeset a hasznossal. Szerintem 2 féle ember létezik. Aki a kifogásokat keresi és aki mindent képes megoldani. Én mindig is nagyon törekedtem arra, hogy az utóbbi csoportot erősítem. Lehet, hogy nem edzős ruhában vagyok, hiszen nem is edzeni indultam, csak egy "hogy altatok egyszerre 2 gyereket a levegőn" típusú videót szerettem volna készíteni, de aztán ihletet kaptam. És a farmerra is büszke vagyok, mert hosszú idő után most van rajtam először és nagyon remélem, hogy hamarosan kisebb méretre válthatok - írta Instagram-bejegyzésében a négygyerekes édesanya, akit kitartása miatt sokan megdicsértek a követői közül. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Kulcsár Edina (@edinakulcsar_official) által megosztott bejegyzés

