Évek óta elviselhetetlen fájdalommal küzd a súlyos beteg Lady Gaga

A fibromyalgia egy titkozatos, és nehezen felismerhető betegség, amely csak fizikoterápiával és a szorongás csökkentésével kezelhető. Lady Gaga is ettől a súlyos betegségtől szenved, melnyek tünetei között az egész testre kiterjedő fájdalom jellemző, mely érintésre még inkább fokozódik, valamint gyakran jár együtt alvászavarral is, de nagyon sokféle tünete lehet, ezért nehéz azonosítani. A panaszok alapján a megfelelő diagnózis felállítása akár évekig is eltarthat, viszont annak hiányában a betegség súlyosbodhat.

Elviselhetetlen fájdalmakkal küzdött egy évtizeden át Lady Gaga, aki egy csípőtörés következtében lett beteg

Fotó: Instagram/Lady Gaga / Instagram/Lady Gaga

Lady Gaga először a "Five Foot Two" dokumentumfilmjében mesélt arról, milyen súlyos fájdalmakkal küzdött meg az évek során, ami 2018-ban tetőzött, ekkor a koncertturnéját is emiatt volt kénytelen lemondani. Az énekesnő most a Vouge magazinnak beszélt új filmje kapcsán a betegséggel való küzdelemről is, és elárulta, hogyan érzi magát 11 évvel a diagnózisa után.

A 38 éves énekesnő elmondása szerint akkor kezdődött minden, amikor egy fellépés közben eltörte a csípőjét, és ez okozta nála a későbbi tüneteket, és éveken át a feje búbjától a lábujjáig mindene fájt. 2018-ban kénytelen volt emiatt lemondani európai turnéját, akkoriban úgy gondolta, talán emiatt gyereke sem lehet majd.

Azóta már van számára némi remény, hogy mérséklődnek fájdalmai és kontrollálni lehet a fibromyalgia által okozott tüneteket a jövőben. Lady Gaga most a legújabb Joker-film premierjére készül, melyben Joaquin Phoenix oldalán játssza Harley Quinnt. Gaga most a Vogue-nak adott interjúban többek között beszélt a betegségéről is, és ezt mondta, hogy legutóbbi Chromatica Ball turnéja már egész jól sikerült számára.

Amikor 2022-ben a Chromatica Ball turnéra mentem... az volt az első alkalom, hogy nem fájdalmak között léptem fel"

- mondta az énekesnő, aki nagyon örült, hogy végre fájdalomtól és tünetektől mentes állhatott a színpadra.

Lady Gaga elmondása szerint azután tapasztalta a változást, hogy igen intenzív terápiákon esett át azért, hogy leküzdje a betegséget. A 2017-es dokumentumfilmben még az is látható, ahogyan egy kórházban injekciókat kap, miközben sminkelik egy interjúhoz, annyira szenvedett a fájdalomtól. Korábban azt is elismerte, hogy kannabiszt szívott fájdalomcsillapítóként, de most kihangsúlyozta, hogy már évek óta nem használja, és azóta olyan, mintha teljesen megváltozott volna.