Az áramlopó Lagzi Lajcsi zenésztársát már csak gépek tartják életben

A Lagzi Laci néven ismerté vált Kozelka László kórházba került, akiért Lagzi Lajcsi is nagyon aggódik, ugyanis hosszú ideje nagyon szoros barátság van köztük. A trombitás most elmondta, mit tud a mulatós zenész jelenlegi állapotáról, akit már csak gépek tartanak életben.

Lagzi Lajcsi összetört, amikor megtudta, hogy barátja milyen súlyos állapotba került

Fotó: Lagzi Lajcsi / Instagram / Lagzi Lajcsi / Instagram

"Jó kolléga, szeretett barátunk, bármi történjék is vele, Lacit örökre a szívünkbe zártuk.

Sajnos nagyon rossz híreket kaptunk a családjától, illetve a kórházi jelentések sem kecsegtetnek bennünket semmi jóval. Gyakorlatilag agyhalál közeli állapotban van.

Az orvostudomány jelenlegi állása szerint nem visszafordítható" - magyarázta Lagzi Lajcsi, aki nemcsak jó barátja, jó kollégája is volt Lagzi Lacinak, akivel közös terveik is voltak zeneileg a jövőre nézve.

Kozelka Laci volt az egyedüli, akire tőlem a „Lagzi” név átruházásra került.

Nem feltétlenül a technikai vagy a hangszeres tudása, hanem mindenképpen az emberi személye és nagysága miatt döntöttem így. Egy kitűnő barát, egy nagyszerű munkatárs, aki soha nem akart annál több lenni, mint ami valójában volt" - mondta a trombitás.

Majd azt is elárulta, hogy egy új zenekart szervezett, amelynek Lagzi Laci is tagja lett volna, viszont ezeknek a terveknek úgy tűnik, vége, és már nem lesz jobban a mulatós zenész. A börtönből nemrég szabadult Lagzi Lajcsi azt is elmondta, hogy múlt héten pénteken még beszéltek egymással, e hét szerdán pedig találkozni akartak, de Lagzi Laci rosszulléte miatt ez már nem valósulhatott meg.

Mi nem erre számítottunk, arra gondoltunk, hogy csak egy kisebb egészségügyi probléma lépett fel nála, bemegy a kórházba, rendbe hozzák és hazaengedik.

Az állapotának semmi kórelőzménye nem volt, váratlan eseményként jött a rosszulléte. Szombaton még a színpadról szórakoztatta a közönségét, vasárnap pedig már az életéért küzdöttek" - magyarázta a Borsnak Lagzi Lajcsi, akit a mulatós zenész családja értesített vasárnap arról, mi történt a barátjával, amitől a trombitás teljesen megdöbbent, hiszen semmi komolyabb előjele nem volt a tragédiának. Bár Lagzi Lajcsi és a Kozelszka Lászlóhoz közel állók is bíznak a zenész felépülésében, és abban, hogy valamilyen csoda történik, azonban tudják, hogy erre már nem sok esélyük van.