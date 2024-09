Tényleg válságba került Laky Zsuzsi és Dietz Guszti házassága?

És akár hiszitek, akár nem, ebben a műsorban is voltak jó pillanataink, csak ezeket nem mutatták meg az adásokban, csak azokat, amikor felemeltem a hangom, mert rosszul kezeltem egy-egy helyzetet. De ezeket nekem Zsuzsival kell megbeszélnem, ami szerintem sikerült is, és szeretném én is megerősíteni, hogy köszönjük szépen, de semmi problémánk nincs egymással vagy a kapcsolatunkkal