Titokban férjhez ment Lana Del Rey - fotók

Lana Del Rey váratlanul férjhez ment a louisianai Des Allemands-ban, ahol a férje, Jeremy Dufrene dolgozik, csónakos aligátortúrákat vezet a környékbeli mocsarakban. A szabadtéri esküvőről a Daily Mail képeket is közölt, amelyeken látszik, hogy az énekesnőt az édesapja, Robert Grant kísérte az oltárhoz, de a testvérei is jelen voltak.

Lana Del Rey új férjéről a foglalkozásán kívül nem sokat tudni: a hollywoodi viszonyokat számon tartó Who's Dated Who? szerint csak augusztus óta vannak együtt, de az énekesnő már májusban közzétett az Instagramon egy fotót, amelyen "a pasijával" látható:

Mi történt mostanában Lana Del Reyjel?

Lana Del Rey legutóbb talán azzal került be a hírekbe, hogy összeomlott, a nyílt utcán ordibált az emberekkel Párizsban. Az énekesnő az után keveredett komoly vitába, hogy pár járókelő elkezdte fotózni, filmezni. A hangos szóváltásról készült videón lehetett hallani, amint az énekesnő azt mondta, "ne kövessenek engem és a családomat", majd elkezdte sorolni, hogy csak négy órája van a városban, egyébként mindennap dolgozik, hagyják már békén.

A sztár az eset után a közösségi médiában is kommentelt: "Ezek a s*ggfejek azt mondták, miután összevesztünk, hogy manipulálni fogják a rólam készült képeket, hogy rosszul nézzek ki rajtuk" – írta, majd egy külön hozzászólásban "zaklatóknak" nevezte az őt filmezőket. Az egyébként nem derült ki, hogy az énekesnőt videózó emberek egyszerű járókelők, netán hivatásos lesifotósok voltak-e, de inkább az előbbiek lehettek.

Szívesen mutogatja magát

Lana Del Rey más körülmények között egyébként szívesen mutogatja magát, a MET-gála idején a melleiről tett közzé egy közeli fotót, korábban pedig Kim Kardashian kedvéért vetkőzött fehérneműre, miután beszállt a sztár cégének Valentin-napi kampányába – előtte azonban sokáig nem lehetett látni: körülbelül négy évig alig vállalt fellépést, szinte teljesen eltűnt a színpadról és a közösségi médiából.

"Mindezt a zenéért teszem, egyelőre azonban kicsit szűkebbre kell zárnom azt a bizonyos kört, hogy más területeken is kiteljesedhessek" – magyarázta korábban a döntését. Lana Del Rey azonban tavaly végre megmutatta magát a közönség előtt egy brazil fesztiválon, de rögtön sokkolta is a jelenlévőket, hiszen szinte rá sem lehetett ismerni: mint kiderült, az egykor vékony és szexi énekesnő szinte felismerhetetlenre hízott az eltelt időszakban. Azóta persze visszafogyott, mostanában valószínűleg ezért is mutogatja magát szívesen.