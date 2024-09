Lékai-Kiss Ramóna retteg a kapuzárási pániktól

Lékai-Kiss Ramóna a legsikeresebb és legnézettebb csatorna, a TV2 műsorvezetője. Férjével, a magyar férfi kézilabda-válogatott Lékai Mátéval még 2019-ben házasodtak össze, és ebben az éven meg is született első közös gyerekük, Noé is. Lékai-Kiss Ramónának teljese az élete, azonban az idő múlása őt is foglalkoztatja: idén lesz 40 éves.

Lékai-Kiss Ramóna egyre többet gondol a korára

Fotó: Lékai-Kiss Ramóna/Instagram

Lékai-Kiss Ramóna ma már nem mutat meg mindent magából

"Az a helyzet, hogy idén negyvenéves leszek… Ezt azért fontos elmondani, mert az ember nagyjából mire eljut idáig, tudja, mi az, ami jó áll neki, amit szeretne magából megmutatni. És jobb esetben azzal is tisztában van, mi az, amit viszont jobb eltakarni" - utalt arra, hogy Holdampf Linda stylist ma már a korához illő ruhákat tervez neki, melyeket a TV2 műsoraiban visel.

"Imádok vele dolgozni, mert egy lélegzetvételemből tudja, mire vágyom. És szó szerint tetőtől talpig ismer, még a derékbőségemet is kívülről fújja.

Azt is tudja, hogy a térdeimet nem szívesen mutogatom, a hátamat viszont annál inkább.

Vagy ha úgy van, egy mélyen dekoltált felsőt is szívesen felveszek. Nem magamutogatás céljából, csak mert nőiesebbnek érzem magam. Ez pedig értelemszerűen hatással van az önbizalmamra" - fejtette ki a Sztárban Sztár All Stars zsűritagja.

Saját bevallása szerint nagyban meghatározzák a hangulatát, hogy éppen mit visel, milyen a haja vagy a sminkje. Ha ezek összhangban vannak, akkor ő is jól érzi magát.

"Nem mindegy, milyen hangulatban, állapotban ülök be zsűrizni.

Muszáj, hogy stabil legyek, hogy jól érezzem magam közben.

És igen, ezt nagy részben a beautystábom biztosítja nekem. Hetekkel előre le van beszélve, mit viselek majd az adásokban, milyen lesz a hajam, a sminkem. Bár azt a ruhát, amit az első élő show-n viseltem, az előző napon találtuk ki. Délután ráadásul, tehát nem kapkodtuk el. Cserébe már akkor tudtuk, mi lesz rajtam a finálén" - mesélte.

Fotó: Lékai-Kiss Ramóna/Instagram

Lékai-Kiss Ramóna és a kapuzárási pánik

Nagy meglepetés volt, mikor a hosszú haját levágatta, ez pedig a követőit egyenesen sokkolta. Habár Lékai-Kiss Ramónának nyomós oka volt a változásra, azért az új külsejét még a mai napig nem szokta meg.