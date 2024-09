Női énekessel tért vissza hét év után a Linkin Park

Nagy meglepetésre női énekessel tért vissza a kétezres évek sikeres numetál-zenekara, a Linkin Park. Az új frontember Emily Armstrong, aki korábban a Dead Sara nevű együttesben énekelt.

Emily Armstrong a Linkin Park új énekese

Fotó: Timothy Norris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Timothy Norris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Az énekesnő egy globális stream során mutatkozott be szeptember 5-én, a Linkin Parkkal a Warner Bros. stúdiójában játszottak, ott készült a fenti kép is. A zenekar hét év után először állt össze, miután 2017-ben az énekesük, Chester Bennington öngyilkos lett.

Chester Bennington halála előtt két hónnapal jelent meg a Linkin Park eddigi utolsó albuma, a One More Light, a szeptemberben induló turné mellett azonban novemberre egy lemezt is ígért a zenekar – ez lesz a From Zero, amelyről a The Emptiness Machine című dalt már a mostani stream keretében bemutatták.

Az együttesben volt egyébként más személyi változás is, dobosként és társproducerként Colin Brittain váltotta Rob Bourdont, a többiek – Mike Shinoda, Brad Delson, Dave Farell Phoenix és Joe Hahn – maradtak.

A Linkin Park nem számolt Chester Bennington fiával

Chester Bennington nemcsak a Linkin Parkban énekelt, korábbi, grunge-t és alternatív rockot játszó zenekara, a Grey Daze azonban korántsem ért el ugyanakkora sikereket.

Az együttes mindenesetre 2019-ben előszedte a régi, még Chester Benningtonnal rögzített anyagait, a projekthez pedig többek között az énekes fiát, Jaime Benningtont is felkérték.

A phoenixi Grey Daze a mai napig működik, de Chester Bennington csak az első két lemezükön énekelt, a kilencvenes évek végén már a Linkin Parkra koncentrált – amellyel aztán óriási sikereket értek el, két Grammy-díj mellett összesen 90 millió albumot adtak el világszerte.

