Az Origo megtudta, hogy ott lesz-e Liptai Claudia a hétvégi Sztárban sztár All Starsban

A múlt héten is kérdés volt, hogy Liptai Claudia részt tud-e venni a Sztárban Sztár All Stars szombati, élő show-jában, mivel a zsűritag az élő adás előtti napokban a kórházból jelentkezett a közösségi oldalán. Mint azóta kiderült, kínzó fájdalmai voltak: Liptai Claudia már az egy héttel korábbi Sztárban sztár All Stars-adást is nehezen bírta ki, az övsömör tünetei már akkor jelentkeztek nála.

Liptai Claudia napokat töltött kórházban a betegség miatt

Fotó: TV2

"Sajnos a fájdalmak még messze nem múltak el" – mondta nemrég Liptai Claudia, aki végül speciális, kellően bő ruhában jelent meg a stúdióban a múlt héten. Mivel az övsömörből való teljes felépülés heteket, vagy hónapokat is igényelhet, megkérdeztök TV2 Sajtóosztályát, hogy milyen állapotban ban Liptai Claudia, részt tud-e venni biztosan a következő adásban.

Liptai Claudia jól van és természetesen ott lesz a hatodik élő show-ban

- közölte az Origo megkeresésére a TV2.

A TV2 mindenben segíti Liptai Claudiát

"A műsor készítői természetesen mindent megtesznek, hogy Claudia komfortosan érezze magát a Sztárban Sztár All Stars forgatása alatt. Felvettük a kapcsolatot menedzserével, aki közvetíti felénk, ha Claudiának bármire szüksége lenne a felvétel során" - jelezte korábban a csatorna. A zsűritag kényelméért a TV2 stylistjai is nagyon sokat tettek: nagyon rövid időn belül álmodták meg neki a könnyű, kényelmes szettet a többórás élő show-ra.

Két nappal ezelőtt még nem hittem volna hogy összejön a tegnap este. De annyira szeretem ezt a műsort és tegnap is fantasztikus pillanatokat éltem meg.

Óriási vastaps Fekecs Kata és Kiss Márk, hogy egy nap alatt összehoztátok ezt a különleges kreációt. És persze zúgjon a taps a művészeknek, akik hol könnyeket csalt a szemembe hol pedig elállt a lélegzetem a lenyűgöző előadásuktól" - írta a műsor után Liptai Claudia, akit hamarosan tehát újra a képernyőn láthatnak a nézők.