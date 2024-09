Liptai Claudia visszatért, meghalt a kétszeres Oscar-díjas színésznő

Liptai Claudia kórházba került

Liptai Claudia a második élő show után bejelentette, hogy kórházba került egy komoly betegséggel. A diagnózis: övsömör. Hatalmas fájdalmai voltak, és még a családját is mellőzte, mikor lábadozott. A rajongók és a Sztárban Sztár All Stars stábja joggal aggódott, hiszen sokáig kétes volt Liptai visszatérése, ami megnehezítette volt az élő show folytatását, hiszen őt nélkülözni kellett volna a TV2-nek. A csatorna egy közleményben reagált az állapotára, és kiemelték, hogy mindent megtesznek azért, hogy komfortosan érezze magát Liptai. Liptai Claudia szeptember 21-én már visszaült a zsűriszékbe, ennek ellenére is komoly fájdalmakkal küzdött, így a hatodik adásra is kétesélyes volt a jelenléte.

Liptai Claudia az övsömör miatt került kórházba

Fotó: Liptai Claudia/Instagram

Liptai Claudia állapotáról először az Origo értesült

Az Origo a héten megkereste a TV2-t, és Claudia menedzsmentjét. A következő szűkszavú, ám annál konkrétabb választ kaptuk:

Liptai Claudia jól van, és természetesen ott lesz a hatodik élő show-ban

– állt a hivatalos válaszban.

Szombaton a TV2 sztárja már sokkal jobban volt, sőt, az adásban kiemelte, hogy mennyire örült, hogy félmeztelenül láthatta Tillát az Ázsia Expresszben.

Liptai Claudia szervezetét övsömör támadta meg

Fotó: TV2 / TV2

Meghalt Maggie Smith

89 évesen meghalt a Harry Potter-filmekből és a Downton Abbey-ből ismert színésznő, Dame Maggie Smith – közölte a családja.

Fiai, Toby Stephens és Chris Larkin egy közleményben számoltak be a tragédiáról:

Nagy szomorúsággal kell bejelentenünk édesanyánk, Maggie Smith halálát.

Szeptember 27-én, pénteken kora reggel, békében távozott az élők sorából. Utolsó napjait a családjával és a barátaival töltötte" - olvasható a közleményben.

Legismertebb szerepe Minerva McGalagony professzor, akit a Harry Potter-filmekben 2001 és 2011 között keltett életre. További filmjei közé tartozik a Szerelem és fájdalom, Egész átkozott dolog, Gyilkosság halállal, Halál a Níluson, Titánok harca, Gonosz a nap alatt, Apáca Show. 2003-ban Emmy-díjat nyert a Házam Umbriában című filmért. A Miss Jean Brodie virágzása és a Kaliforniai lakosztály című filmjeiért kapott Oscar-díjat.