Az ősz egyik legnagyobb dobása volt Liptai Claudia visszatérése a TV2-re, ám az új kezdet végül nem teljesen úgy sikerült, ahogy a műsorvezető szerette volna. A csatorna augusztus végén jelentette be, hogy Clau lesz a Sztárban Sztár jubileumi 10. évadának, a Sztárban Sztár All Stars-nak az egyik zsűritagja, Lékai-Kiss Ramóna, Hajós András és Stohl András mellett.

Liptai Claudia visszatért a Sztárban sztár All Stars zsűrijébe, ahol Lékai-Kiss Ramónával és Stohl Andrással foglal helyet a TV2 műsorában

Fotó: Ladóczki Balázs

Liptai Claudia 2024-ben a Sztárban Sztár zsűrijében szórakoztatja a nézőket

Bár Liptai debütálása remekül sikerült az ország házibulijában, a műsorvezető látszólag azonnal otthon érezte magát a stúdióban, és hol poénkodott, hol pedig érzelmesen a szemét törölgette, a folytatás már korántsem alakult ennyire felhőtlenül.

Claudia a második élő show után bejelentette, hogy kórházba került egy komoly betegséggel. A diagnózis: övsömör.

Liptai Claudia a kórházi ágyból posztolt a betegségéről

„Tegnap még nem gondoltam volna, hogy a mai napot már egy kórház vendégszeretetében élvezem. A betegségem egy héttel ezelőtt kezdődött. A diagnózis: övsömör. Aki már átélte ezt a betegséget, tudja, hogy döbbenetes, semmihez sem hasonlítható fájdalommal jár. Sajnos a sima gyógyszerek nem hatottak eléggé. Őszinte leszek, a hétvégi két élő műsorban néha voltak számomra embert próbáló pillanatok. De valahogy mi úgy működünk művészek, hogy bekapcsol a piros lámpa és az adrenalin mindenen átsegít"

- írta a közösségi oldalán Liptai Claudia.

Liptai Claudia betegsége kérdésessé tette a visszatérést

A rajongók és a Sztárban Sztár All Stars stábja joggal aggódott, hiszen senki sem vehette készpénznek Claudia visszatérését a zsűriszékbe. Az övsömörről fontos tudni, hogy maga a betegség nem fertőződő, viszont az arra fogékony embereknél bárányhimlőt okozhat a kórokozó átadása.

A TV2 mindenesetre teljes támogatásáról biztosította a lábadozó zsűritagot.

„A műsor készítői természetesen mindent megtesznek, hogy Claudia komfortosan érezze magát a Sztárban Sztár All Stars forgatása alatt. Felvettük a kapcsolatot menedzserével, aki közvetíti felénk, ha Claudiának bármire szüksége lenne a felvétel során. Mivel tisztában vagyunk vele, hogy ez a betegség fájdalommal jár, a forgatásra kirendelt állandó orvosi felügyelet is készen áll arra, hogy enyhítsen ezen. Továbbá egyeztettünk a műsor egyik stylistjával is, mivel tudjuk, hogy jelenleg a bőréhez durvább anyag nem érhet, ezért terv szerint egy nagyon finom, hernyóselyem ruhában lesz a következő adás felvételekor, ezzel is igyekszünk őt megkímélni az esetleges fájdalmaktól. Az All Stars egész stábja várja vissza Claudiát, és mindent megteszünk, hogy a lehető legkellemesebben teljen neki a stúdióban töltött idő”