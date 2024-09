Mi van pontosan Liptai Claudiaval?

Az ősz egyik legnagyobb dobása volt Liptai Claudia visszatérése a TV2-re, ám az új kezdet végül nem teljesen úgy sikerült, ahogy a műsorvezető szerette volna. Bár Liptai debütálása remekül sikerült az ország házibulijában, a műsorvezető látszólag azonnal otthon érezte magát a stúdióban, és hol poénkodott, hol pedig érzelmesen a szemét törölgette, a folytatás már korántsem alakult ennyire felhőtlenül.

Liptai Claudia

Fotó: Liptai Claudia/Instagram

Liptai Claudia súlyos beteg lett

Liptai Claudia a második élő show után bejelentette, hogy kórházba került egy komoly betegséggel. A diagnózis: övsömör.

Bár nincs ellenségem, azt a néhány napot, ha lenne sem kívánnám az ellenségemnek.

Az elmúlt 3-4 napban még a saját családomnak sem vettem fel néha a telefont a kórházban, annyira magam alatt voltam, olyan erős fájdalmaim voltak.

Sajnos a fájdalmak még messze nem múltak el" – mondta korábban a műsorvezető.

Vajon mi lesz a Sztárban Sztár All Stars élő show-val?

A rajongók és a Sztárban Sztár All Stars stábja joggal aggódott, hiszen sokáig kétes volt Liptai visszatérése, ami megnehezítette volt az élő show folytatását, hiszen őt nélkülözni kellett volna a TV2-nek. A csatorna természetesen mindent megtett, hogy Liptai biztonságban és jól érezze magát:

„A műsor készítői természetesen mindent megtesznek, hogy Claudia komfortosan érezze magát a Sztárban Sztár All Stars forgatása alatt. Felvettük a kapcsolatot menedzserével, aki közvetíti felénk, ha Claudiának bármire szüksége lenne a felvétel során. Mivel tisztában vagyunk vele, hogy ez a betegség fájdalommal jár, a forgatásra kirendelt állandó orvosi felügyelet is készen áll arra, hogy enyhítsen ezen. Továbbá egyeztettünk a műsor egyik stylistjával is, mivel tudjuk, hogy jelenleg a bőréhez durvább anyag nem érhet, ezért terv szerint egy nagyon finom, hernyóselyem ruhában lesz a következő adás felvételekor, ezzel is igyekszünk őt megkímélni az esetleges fájdalmaktól. Az All Stars egész stábja várja vissza Claudiát, és mindent megteszünk, hogy a lehető legkellemesebben teljen neki a stúdióban töltött idő”- olvasható a TV2 közleményében.