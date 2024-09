Liptai Claudia felismerhetetlen újabb fotóján

Visszatér a Sztárban sztár (ezúttal All Stars-évaddal), és visszatér Liptai Claudia is a TV2 képernyőjére. A tévés műsorvezető, színésznő korábban számos műsorban szerepelt a csatornán, most újra zsűritag lesz a Sztárban sztárban. Itt van újabb képe, pár órával a show előtt készült:

Liptai Claudia így készül a Sztárban sztárra

Fotó: instagram.com/liptaiclaudia/

„Nagyon sokféle műsort készítettem életem során, de úgy gondolom, hogy a Sztárban sztár azon különlegesek közé tartozik, ami egyedi, ami semmihez sem fogható, mert mindig tartogat meglepetéseket. Ebben a produkcióban az előadóknak mindig nagyon bátornak és ügyesnek kell lenniük, és biztos vagyok benne, hogy az új formátum még több kihívást, izgalmat fog hozni, hiszen tömeges sztárparádéról beszélünk, akik maguk is újabb sztárokat fognak alakítani a színpadon” – mondta el Liptai Claudia.

Őket zsűrizi Liptai Claudia

Akik pedig garantálják a remek szórakozást: a 2. szériából Keresztes Ildikó, Oláh Ibolya, akit a legutóbbi szezonban láthatott a közönség, az egyik legemlékezetesebb alakításával, anno Jennifer Hudsonként is színpadra lépő Király Linda, Tóth Gabi, Tolvai Reni, Gubik Petra, az egyetlen női nyertes, Völgyesi Gabi a 6. évadból, Sári Évi, aki többek között Vikidál Gyulaként bűvölte el a TV előtt ülőket, Cserpes Laura, Opitz Barbi és Orsovai Reni, aki jelenlegi egyik vetélytársát, Tóth Gabit is alakította a 8. szezonban. De minden bizonnyal nagy szenzáció lesz a Puskás Peti és Dallos Bogi házaspár szereplése is.

Peti mellett a férfiak közül szintén örömmel vállalta újra a szereplést: a 2. évad nyertese Pál Dénes, Vastag Tomi, Hevesi Tamás, Oláh Gergő, az ezelőtt Korda Gyurit is megformáló Emilio, Szabó Ádám, a 7. szezon győztese, Kiss Ernő Zsolt, Sipos Tomi, Zámbó Krisztián, aki például egy zseniális Csepregi Éva produkcióval is mosolyt csalt már korábban az arcokra, illetve Péter Srámek, és "Trap kapitány" is.

