Ott lesz Liptai Claudia a Sztárban sztár All Stars zsűrijében?

A múlt héten még kérdés volt, hogy Liptai Claudia részt tud-e venni a Sztárban Sztár All Stars szombati, élő adásában, miután övsömör támadta meg a szervezetét, a fájdalmas betegség miatt kórházba is került. Napokat töltött az intézményben, iszonyú fájdalmai voltak.

Bár nincs ellenségem, azt a néhány napot, ha lenne sem kívánnám az ellenségemnek. Az elmúlt 3-4 napban még a saját családomnak sem vettem fel néha a telefont a kórházban, annyira magam alatt voltam, olyan erős fájdalmaim voltak.

Sajnos a fájdalmak még messze nem múltak el" – mondta korábban Liptai Claudia, aki végül speciális, kellően bő ruhában jelent meg a stúdióban.

A ruhát egy Instagram-bejegyzésben, több felvételen is megmutatta, és nagyon hálás volt a TV2 stylistjainak, akik nagyon rövid időn belül álmodták meg neki ezt a kényelmes szettet a többórás élő show-ra.

Két nappal ezelőtt még nem hittem volna hogy összejön a tegnap este. De annyira szeretem ezt a műsort és tegnap is fantasztikus pillanatokat éltem meg.

Óriási vastaps Fekecs Kata és Kiss Márk, hogy egy nap alatt összehoztátok ezt a különleges kreációt. És persze zúgjon a taps a művészeknek, akik hol könnyeket csalt a szemembe hol pedig elállt a lélegzetem a lenyűgöző előadásuktól" - írta a műsor után.

Mint a múlt heti adásból kiderült,

Liptai Claudia teljes felépülése akár hónapokig tarthat,

azaz egyáltalán nem biztos, hogy minden egyes adásban ott tud ülni a zsűriszékben.

A TV2 mindenben segíti Liptai Claudiát

"A műsor készítői természetesen mindent megtesznek, hogy Claudia komfortosan érezze magát a Sztárban Sztár All Stars forgatása alatt. Felvettük a kapcsolatot menedzserével, aki közvetíti felénk, ha Claudiának bármire szüksége lenne a felvétel során.

Mivel tisztában vagyunk vele, hogy ez a betegség fájdalommal jár, a forgatásra kirendelt állandó orvosi felügyelet is készen áll arra, hogy enyhítsen ezen.

Továbbá egyeztettünk a műsor egyik stylistjával is, mivel tudjuk, hogy jelenleg a bőréhez durvább anyag nem érhet, ezért terv szerint egy nagyon finom, hernyóselyem ruhában lesz a következő adás felvételekor, ezzel is igyekszünk őt megkímélni az esetleges fájdalmaktól. Az All Stars egész stábja várja vissza Claudiát, és mindent megteszünk, hogy a lehető legkellemesebben teljen neki a stúdióban töltött idő" - olvasható a Borsnak címzett közleményükben.