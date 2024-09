Liptai Claudia megszólalt a betegségéről

Liptai Claudia a napokban osztotta meg, hogy kórházba került, ugyanis övsömör támadta meg a szervezetét, aminek következtében elviselhetetlen fájdalmai voltak a Sztárban Sztár All Stars élő show-jában. Négy napot töltött a kórházban, már kiengedték, és azt mondták az orvosok, hogy részt vehet a TV2 műsorának élő show-jában.

A teljes heti színházi előadásait le kellett mondania, és sokáig nem volt biztos, hogy a TV2 műsorának következő adásában zsűrizhet-e.

Pénteken újra jelentkezett egy videóban, melyben hosszan megköszönte az orvosok munkáját és a sok üzenetet, amit a nézők küldtek neki.

Bár nincs ellenségem, azt a néhány napot, ha lenne sem kívánnám az ellenségemnek. Az elmúlt 3-4 napban még a saját családomnak sem vettem fel néha a telefont a kórházban, annyira magam alatt voltam, olyan erős fájdalmaim voltak. Sajnos a fájdalmak még messze nem múltak el.

- mesélte Liptai, hozzátéve, hogy a gyógyszereket továbbra is szednie kell majd, ám engedélyt kapott, hogy a zsűripultba beülhessen.

Úgyhogy, ha minden jól megy, akkor ott leszek! - árulta el a zsűritag, aki ma elmegy a TV2 székházába is, hogy a műsor stylistja az utolsó pillanatban összeállítson neki egy kényelmes ruhát az adásra.

A TV2 mindenben segíti Liptai Claudiát

"A műsor készítői természetesen mindent megtesznek, hogy Claudia komfortosan érezze magát a Sztárban Sztár All Stars forgatása alatt. Felvettük a kapcsolatot menedzserével, aki közvetíti felénk, ha Claudiának bármire szüksége lenne a felvétel során.

Mivel tisztában vagyunk vele, hogy ez a betegség fájdalommal jár, a forgatásra kirendelt állandó orvosi felügyelet is készen áll arra, hogy enyhítsen ezen.

Továbbá egyeztettünk a műsor egyik stylistjával is, mivel tudjuk, hogy jelenleg a bőréhez durvább anyag nem érhet, ezért terv szerint egy nagyon finom, hernyóselyem ruhában lesz a következő adás felvételekor, ezzel is igyekszünk őt megkímélni az esetleges fájdalmaktól. Az All Stars egész stábja várja vissza Claudiát, és mindent megteszünk, hogy a lehető legkellemesebben teljen neki a stúdióban töltött idő" - olvasható a Borsnak címzett közleményükben.