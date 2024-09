L.L. Junior és Dárdai Blanka: Most biztosan meg fogjuk utáltatni magunkat

Mint írtuk, mivel Cserpes István és lánya feladták a versenyt, így újabb páros csatlakozik a már meglévő játékosokhoz a Fülöp-szigeteken. L.L. Junior és Dárdai Blanka érkeznek a párosokhoz, hétfő este már őket is láthatják az Ázsia Expressz nézői.

Az akkor még egy párt alkotó zenész és énekesnő az indulás előtt arról beszéltek a TV2-nek, hogy mennyire örülnek ennek a szereplésnek. Dárdai Blanka hosszan beszélt arról, hogy most végre megmutathatják, hogyan működnek együtt, és mennyire jó a kapcsolatuk. Arról is meséltek, hogy "már hidegen hagyja őket", hogy mit írnak róluk a lapok, L.L. Junior pedig azzal viccelődött, hogy most biztosan megutálják majd őket azok, akik eddig nem így éreztek.

A forgatáson sokat veszekedtek, azóta már nincsenek együtt

A sztárpár a forgatás óta már szakított, egyesek azt gondolják, hogy a játékban töltött idő is hozzájárult ehhez, nem tett jót nekik a verseny, a kíméletlen körülmények és a sok stresszhelyzet. Az egyik stábtag ugyanis azt mesélte az egyik lapnak, hogy L.L. Junior állítólag nagyon agresszívan viselkedett a párjával akkor is, amikor forgott a kamera. "Nagyon csúnyán beszélt szegény lánnyal, aki a kamerák előtt egyenesen Alekoszhoz hasonlította a viselkedését. Ő a tavalyi évadban Varsányi Rékát alázta meg nem egyszer" - mondta.

A stábtag azt is elárulta, hogy L.L. Junior azóta rájött, nem volt rendben a viselkedése, ezért folyamatosan ostromolja a TV2-t azzal, hogy az utómunka során vágással finomítsanak a jeleneteken. A lap felkereste mindezzel a csatorna sajtóosztályát, akik így reagáltak: "Természetesen a műsor utómunkájába és szerkesztésébe nem szólhatnak bele a szereplők, az csakis a kreatív csapat döntése, hogy a rengeteg forgatott anyagból mi kerül adásba és mi nem. Ebben a TV2 munkatársait csakis a műsorszerkesztés szakmai aspektusai és az adott adások struktúrája, dinamikája, történetszálai befolyásolják, semmi más."

Azóta még tovább romlott a helyzet, Dárdai Blanka nemrég egyes források szerint rendőrt hívott a lakásához L.L. Junior miatt.