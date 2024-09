L.L. Junior és Dárdai Blanka megint összejött

Már többször is úgy tűnt végleg szakított L.L. Junior és 18 évvel fiatalabb barátnője, Dárdai Blanka. Kétéves kapcsolatuk során máskor is előfordult már, hogy szétmentek, az Instagramon sem követték egymást, nem is mutatkoznak egymás társaságában – a pletykák szerint az Ázsia Expressz tette végleg tönkre a kapcsolatukat. L.L. Junior és barátnője a többi párnál később, rejtélyes körülmények között csatlakozott az Ázsia Expressz Fülöp-szigeteki és tajvani forgatásához, hazatérésük óta azonban külön vannak.

Dárdai Blanka és L.L. Junior már többször szakítottak

Fotó: L.L. Junior/Instagram

L.L. Junior és Dárdai Blanka újra együtt?

A pár úgy tűnik, hogy ismét egymásra találhatott, amit az egyik bulvártémákkal foglalkozó csoport több felhasználója is gyanít. A rapperről és az énekesnőről ugyanis nyilvánosságra került egy fotó, ahol Dárdai Blanka a színfalak mögül nézte szerelmét, amikor koncertet adott szeptember 21-én a budapesti Akváriumban.

"Valószínű, hogy együtt vannak. Minden szakítás után rájön Blanka, hogy egyedül semmit nem tudna elérni, plusz a pénz, rengeteg utazás, luxus is jól jön" - jegyezte meg egy felhasználó.

Még ha tinik lennének, azt mondom az rendben van. Fiatalok, éljék meg ezeket a pillanatokat, amiket feltehetőleg ki is nőnek egy idő után. Legalább titokban csinálnák ezt a se veled, se nélküled kapcsolatot. Olyan szinten lejáratják már magukat.Egyszerűen mar frászt kapok tőlük

- írta egy másik nem kímélve a párt.

"Szerintem tutira együtt vannak, csak most már nem kötik a nép orrára. Nyilván egyszer minden kiderül, de amúgy meg az ő dolguk.

Ha nekik ez az olaszos kapcsolat kell, csinálják

- írta le a véleményét valaki.

Ők nem szakítanak sose, jó? Csak olaszosak

- olvasható egy hozzászólás.

Az Ázsia Expresszben is veszekedtek

Szörnyen megalázta fiatal barátnőjét L.L.Junior az Ázsia Expresszben. A rapper beteg állatnak nevezte a lányt, és magából kikelve, féltékenységgel vádolta.

Befejezted! Ezt most mindenki látja, hallja. Jó, én befejeztem veled, gyere, menjünk le! – szólt oda hangosan L.L. Junior Dárdainak, aki szerinte féltékenységből akart szétválni Béreséktől.

Az isten meg is veri, nemcsak ezt a játékot, az egész kapcsolatot, amikor így viselkedsz.

Én lementem. Jössz, mész, maradsz, nem tudom, te döntöd el" - magyarázta ingerülten a rapper, majd otthagyta az énekesnőt.