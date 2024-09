Kínos magyarázkodásba kezdett L.L. Junior, miután megalázta volt barátnőjét

Mint írtuk, L.L. Junior és Dárdai Blanka ismét nyilvánosan üzengetnek egymásnak a szakításuk után, azonban most a rapper kezdte a fiatal énekesnő provokálását, ugyanis el félreérthető bejegyzést hozott nyilvánosságra a közösségi oldalán. L.L. Junior egy félrevezető közös képet osztott meg, a fekete-fehér fotón ugyanis a volt barátnőjével, Dárdai Blankával láthatók egy liftben, mintha már megint együtt lennének.

L.L. Junior félreérthető fotót mutatott a közösségi oldalán

Fotó: Instagram/L.L. Junior / Instagram/L.L. Junior

Minden lélegzetvételébe...

- írta 18 évvel fiatalabb exével készült fotójukhoz a rapper, így persze sokan félreértették a helyzetet, és azt gondolták, újra egy párt alkotnak.

Dárdai Blanka is felfigyelt a bejegyzésre, és nem is habozott reagálni rá, de nagyon felzaklatta őt az eset.

NEM!!! A kép nem ma készült, hanem jó pár hónapja! Továbbra sem vagyunk együtt!

Bár tudna a 4 fal között maradni az összes dolgom, ügyem, de sajnos nem tud. Normális esetben érteném, mire megy ki a játék, és mosolyognék, de mivel ismerem, pontosan értem, hogy provokáció! Normális emberek nem így oldják meg a párkapcsolati/személyes dolgaikat! Köszönöm" - írta saját Instagram-oldalán a fiatal énekesnő, amire egy igazán ízléstelen, gúnyos választ kapott a rappertől, aki talán megsértődött volt barátnője reakcióján.

L.L. Junior is megosztotta Dárdai Blanka posztját azzal a megjegyzéssel, hogy "Mondjuk az agyába nem. De minden másba igen" – amivel valószínűleg az előző gondolatát akarta folytatni, finoman szólva is udvariatlan módon. Ez már nem az első eset, hogy így alázza meg a fiatal énekesnőt, akinek valószínűleg elege lett a rapper viselkedéséből, hiszen az Ázsia Expresszben is folyamatosan megalázta őt, erről egy stábtag számolt be korábban.

Hamarosan a nézők is láthatják majd, hogyan viselkedett Dárdai Blankával L.L. Junior a TV2 kalandrealityjében, ami után hazatérve rögtön szakítottak is, bár a szakítás is addig fajult, hogy a rendőrségnek kellett közbeavatkozni.

Most L.L. Junior tovább magyarázkodik a közösségi oldalán a tegnapi kirohanása miatt, és az Ázsia Expresszel próbál takarózni, és szánalmas módon azt állítja, hogy csak promotálni akarta a műsort. A bejegyzésben arra is utalást tett, hogy még mindig érez valamit volt barátnője iránt, azoban erre Dárdai Blanka már nem reagált.