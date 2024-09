Visszavonulásáról beszélt L.L. Junior

L.L. Junior 30 éve van a pályán, jelenleg élő zenekarral és profi táncosokkal koncertezik – ez azonban már a karrierje vége is lesz szerinte, friss nyilatkozata alapján ugyanis körülbelül öt év múlva felhagy a zenéléssel, nem lép fel többet.

L.L. Junior: pár év múlva jön a visszavonulás?

Fotó: Instagram/L.L. Junior / Instagram/L.L. Junior

"15 éves korom óta színpadon vagyok, klubokban, fesztiválokon játszottam. Meg kellett barátkoznom a nagy élőzenekaros hangzással. Vannak, akik ezt sok évvel ezelőtt már megtették, és átváltottak, én idővel pedig majd így szeretnék leköszönni. Pár évet dolgozom így, látom, hogy körülbelül meddig szeretném ezt csinálni...

Négy-öt év a maximum, amíg szeretném ezt csinálni.

De akkor ezt méltón, nagyban, fesztiválokon, hatalmas színpadokon, széles közönség elé tárni, és örömből zenélni" – magyarázta a TV2-nek. Nézze meg a csatorna riportját!

L.L. Junior épp a válásáról ír dalt

A videóban L.L. Junior arról is beszélt, hogy a dalait egytől egyig a saját történetei ihlették, minden volt barátnője is kapott legalább egy számot. Most épp a Körtvélyessy Kingával való válásáról ír: "Születik egy dal a válásommal kapcsolatban, ahogy megéltem, és megértem hozzá, hogy egy dal formájában tudjam leírni és előadni" – mondta.

Dárdai Blankával az Ázsia Expresszben láthatók

L.L. Junior közben a legutóbbi barátnőjével, Dárdai Blankával épp az Ázsia Expresszben látható, utólag csatlakoztak a műsorhoz, a Fülöp-szigeteki és tajvani forgatáshoz.

A sztárpár hazatérve szakított, amihez valószínűleg a játékban töltött idő is hozzájárult, nem tett jót nekik a verseny, a kíméletlen körülmények és a sok stresszhelyzet. Az egyik stábtag korábban arról mesélt, hogy L.L. Junior agresszívan viselkedett a párjával akkor is, amikor forgott a kamera. "Nagyon csúnyán beszélt szegény lánnyal, aki a kamerák előtt egyenesen Alekoszhoz hasonlította a viselkedését. Ő a tavalyi évadban Varsányi Rékát alázta meg nem egyszer" – nyilatkozta az Ázsia Expressz munkatársa.