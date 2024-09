Majdnem belehalt az illegális injekciók túladagolásába Kate Moss húga

Minden idők egyik leghíresebb szupermodellje Kate Moss már ötvenéves, és van egy féltestvére, aki igyekszik a nyomdokaiba lépni, több-kevesebb sikerrel. A 26 éves Lottie Moss és híres nővére között nincs túl szoros kapcsolat, amit a fiatal lány nehezményezett is egy időben, hiszen szerette volna, ha Kate Moss jobban támogatja őt a modellkarrierjében. Ezért Lottie Moss úgy döntött, hogy átveszi az irányítást és inkább erotikus vonalon építette jövőjét, ezért pár évvel ezelőtt regisztrálta magát egy OnlyFans-oldalra, majd egyre többet meztelenkedett az Instagramon is.

Lottie Moss gyakran mutogatja magát, az OnlyFansen épített karriert magának

Fotó: Lottie Moss Instagram

A fiatal modell ezzel tudja magára felhívni a figyelmet, hiszen meg sem közelítette Kate Moss ismertségét és sikereit. Most azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy elárulta, illegális gyógyszerekkel akart lefogyni, végül kórházba is került, mert majdnem belehalt a mellékhatásokba. Most azért döntött úgy, hogy elismeri, hibázott, hogy felhívja mások figyelmét is arra, mennyire veszélyes úgy használni a cukorbetegeknek szánt, vényköteles szereket, ha egyébként nincs rá szükség, hiszen egyre nagyobb divat már a sztárok körében, hogy ezzel a módszerrel fogynak le. Bár általában letagadják, mégis sokukról tudni lehet, hogy hatalmas fogyásukhoz használták az elhíresült Ozempicet vagy a Saxendát, legutóbb Christina Aguilerát érték ilyen vádak, aki évtizedeken át sikertelenül próbált lefogyni, majd hirtelen drasztikusan megváltozott.

Lottie Moss elismerte, hogy gyorsan akart lefogyni, ezért illegálisan jutott hozzá az Ozempichez, de már nagyon megbánta, mert félelmetes reakciói voltak a szerre, és napokig nagyon rosszul volt. Utólag azt mondta, hogy inkább „meghal”, minthogy még egyszer használja az Ozempicet, amelyet a cukorbetegek kezelésére szánnak, de az illegális kereslet miatt már világszerte hiány van belőle.

Egy orvos írta fel a receptet, illegálisan. Hatvan kiló voltam és nem voltam elégedett magammal, ezért gondoltam, hogy egy pár kilót gyorsan lefogyok ezzel a szerrel.

Mit mondhatnék, életem legrosszabb döntése volt! Az injekciót a lábamba adtam be, aztán elindult az őrület. Másnapra az arcom és a kezem teljesen elszíneződött, hányingerem volt, remegtem. Bármit csináltam, nem tudtam javítani a helyzeten….

Öt nap alatt közel hét kilót fogytam, drámaian kiszáradtam, a veséim majdnem teljesen leálltak, a halál torkában voltam. Mentő vitt kórházba, ott mentettek meg.

Nagy tanulás volt ez, soha többé nem nyúlok a szerhez!. Soha életemben nem voltam még ennyire rosszul!" - idézi a Daily Mail az OnlyFans-modell vallomását, akinek egy barátnője segített hozzájutni a szerhez, de azóta már nagyon megbánta, hogy ehhez folyamodott, és figyelmeztetni akar mindenkit, hogy ne tegye, ha csak nem indokolt a használata orvosilag.