Gyereket vár Lukács Miklós fiatal barátnője - kép

Mára egész biztosan túllépett a váláson Peller Anna és Lukács Miklós is, bár a férfiek kissé tovább tartott új párt találni magának. Az egykori házaspár korábban azt állította, jó viszonyban maradtak egymással és harag nélkül sikerült lezárni a házasságot, ami 11 éves közös kislányuk miatt is nagyon fontos volt mindkettejük számára.

Lukács Miklós és Peller Anna 14 évig voltak házasok

Peller Anna később elárulta, hogy a döntést hosszas mérlegelés előzte meg. A pár sokat tett azért, hogy a házasságukat megmenthessék:

Mindent megtettünk, hogy megmentsük a kapcsolatunkat, párterápiára is jártunk, amelynek során szépen kikristályosodott, hogy mi nagyon jó szövetségesei vagyunk egymásnak, de már csak mint apa és anya. Butaság lenne nem megpróbálni külön-külön boldognak lenni

- mondta korábban a színésznő.

Peller Anna és Lukács Miklós tavaly márciusban a közös Facebook-oldalukon jelentették be a válásuk hírét, akkor azt is elárulták, hogy a kislányukat együtt nevelik tovább, és közös nyaraláson is voltak. Azóta nem sokat tudni a magánéletükről, de valószínűleg már külön költöztek, azonban tavaly még kérdéses volt, hogy mi lesz közös pilisvörösvári házukkal, melyben a válást követően is együtt éltek.

Azonba már nehezen elképzelhető, hogy egy fedél alatt élne a volt házaspár, hiszen mindkettejükre újra rátalált a szerelem, Peller Annára elég hamar, hiszen a 43 éves színész-énekesnő már tavaly szeptemberben egy másik férfi oldalán mutatkozott nyilvánosan, és nem is próbálta titkolni, hogy több van közöttük barátságnál. Lukács Miklósnak egy kicsit tovább tartott az ismerkedés, azonban egy tőle jóval fiatalabb barátnőt talált magának, akivel most váratlan bejelentést tettek.

Lukács Miklós a saját közösségi oldalán jelentette be a nagy hírt, hogy újra apai örömök elé néz a fiatal barátnőjével, először azonban csak korlátozott ideig elérhető Instagram-történetben tette közzé a fotót. A rengeteg gratuláció miatt azonban úgy érezte, hogy egy közös fotót is mutat a követőinek, melyen már gömbölyödő hasával látható a fiatal barátnőjével, így köszönte meg a rengeteg jókívánságot, amit kaptak.

Köszi mindenkinek a jókívánságokat

- írta röviden a közös fotóhoz a leendő apuka, aki hamarosan a TV2 műsorán lesz látható a Farm VIP következő évadában, melyben a pirosak csapatát fogja erősíteni.