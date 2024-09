Madeirára szökött a TV2 szőke bombázója

Szőke Zsuzsi nem véletlenül választotta a portugál szigeteket, mint mondja, többször is járt már ott, de akkor nem volt lehetősége megnézni. Az elmúlt hónapokban viszont több Madeirával kapcsolatos videót és hirdetést is látott a közösségi oldalakon és úgy döntött, most jött el az ideje, hogy pótolja a látogatást.

Madeirai képeslap Szőke Zsuzsitól

„Ritka hogy ennyire kipihenten megyek neki az őszi szezonnak, fantasztikus pár napot töltöttem el itt. Korábban évekig világkörüli óceánjáró luxushajókon táncoltam, rengeteg helyen kikötöttünk, Madeira is ilyen hely volt. Innen jött az ihlet, hogy muszáj elmennem oda. Több ismerősömtől is hallottam, hogy gyönyörű hely. Az az igazság, hogy pont olyan volt, mint a videókon. Sok helyet csak szépen befotóznak és valahogy nagyon jó tartalmakat készítenek róla, de aztán amikor odamegy az ember, hatalmas csalódás. Madeira viszont tényleg olyan, mint egy képeslap, ezért is osztottam meg róla videókat, mert szerettem volna másoknak is megmutatni, milyen varázslatos. Öt napra mentünk, de kevés volt, szerettem volna maradni még - mesélte a szőke bombázó a Borsnak.