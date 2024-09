A világ legkerekebb melleit tolja a nézők arcába a Netflix szőke bombázója - képek

Az amerikai színésznő és modell 1997 december 21-én született Goose Creekben, Charleston közelében. Madelyn Cline legismertebb szerepe Sarah Cameron, akit a Netflix sikersorozatában, az Outer Banksben alakít, melynek hamarosan már a negyedik évada érkezik, hiszen imdáják a nézők. A ritka, klasszikus kalandfilmek hangulatát idézi meg a történet, mely gyönyörű helyszíneken, tengerparti környezetben játszódik. A történet főszereplői egy csapat tinédzser, akik segítenek barátjuk apjának megtalálásában, akinek eltűnése egy rejtélyes kincshez kapcsolódik. Közben rengeteg fordulat, szerelemi dráma és veszély leselkedik a fiatalokra, akik mindenre elszántan harcolnak egymásért.

Madelyn Cline és színésztársai a Netflix sikersorozatában, az Outer Banksben

Fotó: Madelyn Cline Instagram

Madelyn Cline számára a nagy áttörést az Outer Banks hozta meg 2020-ban, azonban feltűnt korábban a Stranger Things második évadában is, melyben a házi bulit rendező Tina, a suli menő csaja szerepében láthatták a nézők két epizódban is. Azóta egyre komolyabb felkéréseket kap a gyönyörű fiatal színésznő, aki a Tőrbe ejtve: Az üveghagyma című krimiben is feltűnt Whiskey szerepében, 2022-ben, és olyan színészekkel dolgozhatott együtt mint Kate Hudson, Daniel Craig és Edward Norton.

