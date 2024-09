Gyászol Madonna

A világhírű énekesnőt hatalmas tragédia érte, ugyanis meghalt Madonna mostohaanyja, Joan Clare Ciccone. A nő hosszú éveken keresztül harcolt a rákkal, azonban szeptember 24-én végleg feladta a küzdelmet.

Fotó: Madonna/Instagram

Milyen volt a viszony Madonna és a mostohaanyja között?

A világsztár és Ciccone kapcsolata nem volt felhőtlen, ugyanis Madonna édesapja felesége halála után három évvel vette feleségül a mostohaanyját, ez pedig számtalan konfliktushoz vezetett kettőjük között. Az énekesnő nem akarta, hogy a családjuk tagja legyen Joan Clare Ciccone, ezért folyamatosan fellázadt ellene. A viszonyuk a tettlegességig is fajult, ugyanis egyszer állítólag Ciccone felpofozta Madonnát, amiért többször is ellentmondott neki, és nem tartotta be az otthoni szabályokat. Az énekesnő a Mother and Father című dalában mesél a családi botrányairól, ami a mai napig megérintik őt - számolt be róla a Hello! magazine.

Madonna’s stepmother, Joan Ciccone passed away of cancer on September 24, 2024. pic.twitter.com/vBwv7fwknR — Madonna Scrapbook (@m_scrapbook) September 25, 2024

28 éves barátja van

Olaszországban tűnt fel még augusztusban Madonna, 28 éves barátjával, Akeem Morrisszal legutóbb Portofinóban látták őket – ahol lesifotók is készültek róluk. Az apai részről olasz származású énekesnő augusztus 16-án ünnepelte a 66. születésnapját, emiatt utazott Olaszországba. A hírek szerint történelmi helyszínen tart bulit nagyjából 500 vendégnek: a pompeji amfiteátrumot, a több mint kétezer éves Teatro Grandét bérelte ki egy partira, amely a közelben horgonyzó jachton folytatódik majd.

Most is szívesen mutogatja magát

Madonna ennyi idősen sem állt még le a magamutogatással, az Instagramon augusztus elején is közzétett magáról több (fél)meztelen képet, amelyek egyikén fiatal barátja is feltűnt – akkor azonban még a külföldi lapok sem tudták, hogy kiről van szó.

Az énekesnőtől mindenesetre nem szokatlan, hogy nála jóval fiatalabb férfiakkal jár, korábbi barátja, Josh Popper bokszoló például 35 évvel volt fiatalabb nála, Akeem Morrisszal pedig még nagyobb köztük a korkülönbség.