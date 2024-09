TOP 20: az idei nyár legforróbb, legvadítóbb bikinis képei magyar sztároktól

Szabó Zsófi

A TV2 műsorvezetője azon magyar sztárok egyike, aki az utóbbi években rengeteget fogyott, tökéletes alakját pedig egyre többször mutatja meg a közösségi oldalán is. Szabó Zsófi a saját bevallása szerint alakját a tudatos táplálkozásnak, a rendszeres mozgásnak, valamint kitartásának köszönheti. "Emlékszem, volt egy bikinifotózásom, és ahogy ránéztem a képekre, rögvest az ugrott be, hogy ’bár most jól nézek ki, de ugye később is meg fogom tudni tartani az alakom?!’ Ilyen félsz ma már nincs bennem" - mesélte nemrég.

Tolvai Reni

Tolvai Reni júliusban rengeteg bikinis fotót és videót tett közzé magáról az Instagramon, miután épp Görögországban volt: egy piros fürdőruhában mutogatta magát, majd pedig Cameo szigetéről, Zákinthoszról jelentkezett be egy szűk rózsaszín felsőben.

Az énekesnőnek a nyáron egyébként Lotfi Begivel is jelent meg közös dala, de előtte például Simon Amanda divattervező diplomamunkáihoz állt modellt, akkor egy átlátszó felsőben is megmutatta magát melltartó nélkül – miközben egy szórakozóhelyen cowgirl jelmezben hergelte a férfiakat.

Ördög Nóra

A 42 éves Ördög Nórának semmi oka takargatni magát, továbbra is remek formában van. Idén először áprilisban, az Ázsia Expressz forgatásáról jelentkezett fürdőruhás képekkel, de a nyáron is megmutatta magát az egyik kedvenc szettjében.

Tücsi

A modell-műsorvezető szexi, bikinis képpel nyitotta az idei szezont: a tenerifei napozáshoz egy nagyon kicsi, szinte semmit nem takaró bikinit választott, amiből kiesnek a hatalmas mellei. Erről a szokásáról később sem mondott le: szinte folyamatosan a nyaralásairól jelentkezett bikiniben.

Rubint Réka

Rubint Réka nagyon büszke az alakjára, amit már évtizedek óta, rengeteg mozgással tart formában. A nyáron több szexi, bikinis képet mutatott, jellemzően magáról készített szelfiket, felülről fotózta a melleit.

