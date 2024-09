Baleset történt a magyar szépségversenyen

Mint írtuk, egy 17 éves csengődi gimnazista, Molnár Ramóna lett idén a Magyarok Világszépe, a szombaton Karcagon megrendezett gálaműsor keretében őt választották meg szépségkirálynővé a tizennégy döntős lány közül. A privát képeiből itt talál egy válogatást, ha azonban a szépségversenyen történt balesetről olvasna, a fotó alatt folytatjuk.

Magyarok Világszépe 2024: Molnár Ramóna

Fotó: Magyarok Világszépe / Instagram

Helyszíni beszámolók szerint a több órás program keretében történt egy kis baleset is, egy másik versenyző, Jákob Ramóna ugyanis megsérült: lépcsőzés során rosszul lépett a magassarkújában, és az egyik lábujján szinte tőből leszakadt a köröm.

A lányt mentősök látták el

(jobb híján eltávolították a körmét), így a verseny licenctulajdonosa, Fásy Ádám fel is ajánlotta neki, hogy hagyja ki a közös táncot – Jákob Ramóna azonban nem élt az ajánlattal. A kitartásának meg is lett az eredménye, különdíjasként ugyanis ő képviselheti majd hazánkat a Top Model of the World világversenyen.

Jákob Ramóna

Fotó: Magyarok Világszépe / Instagram

Mi az a Magyarok Világszépe?

A tévéfelvétellel egybekötött királynőválasztás szombaton már kora délután, 15 órától kezdetét vette a Karcag Kincse Művészeti és Konferencia Központ szabadtéri nagyszínpadán. A több száz jelentkező közül már csak 14 lány vett részt a döntőben, akik közül az idei mezőnybe Erdélyből, Kárpátaljáról és Felvidékről is érkeztek lányok.

A jelentkezés korhatára idén is a 17 és 27 év közötti hölgyeket célozta meg, de a származást illetően bárki részt vehetett, az anyaországon kívül élő érdeklődők is. A verseny nagy hangsúlyt fektetett a nemzeti, magyaros népviselet bemutatására, népszerűsítésére és a hagyományok ápolására.

A Fásy Ádám nevéhez fűződő szépségverseny döntőjét egy 10 napos felkészítő tábor előzte meg, amelynek helyszínét a Nimród Bioszálloda biztosította. A hotel dolgozói minden igényt kielégítő körülményeket biztosítottak a szépségeknek: bioételekkel, stílusos szobákkal és rendkívüli vendégszeretettel várták a lányokat.

A verseny tétje óriási volt, hiszen a királynő egy Fiat 500-as autóval gazdagodott, és ő képviselheti majd hazánkat a Miss Intercontinental világversenyen is.