Privát fotókon a Magyarok Világszépe idei nyertese

Mint írtuk, egy 17 éves csengődi gimnazista, Molnár Ramóna lett idén a Magyarok Világszépe, a szombaton Karcagon megrendezett gálaműsor keretében őt választották meg szépségkirálynővé a tizennégy döntős lány közül.

Magyarok Világszépe: a 2024-es győztes, Molnár Ramóna posztja

A fiatal lány korábban a sport világában jeleskedett, asztaliteniszben bajnoki címet is szerzett, miniszteri oklevéllel is büszkélkedhet. Innen indult a szépségversenyek irányába, amiről így nyilatkozott egy Kiskőrössel és térségével foglalkozó honlapon: "Mindig is érdekelt a szépségversenyek világa, és egy hirdetésben láttam, hogy az idei évben Karcag ad otthont a Magyarok Világszépe verseny döntőjének. Karcagot a szívembe zártam, hiszen az asztalitenisz által itt lehettem diákolimpiai bajnok többször is, egyéniben és csapatban. Leginkább ez motivált a legjobban" – mondta.

Molnár Ramónát az Instagramon (egyelőre) majdnem kétezren követik, viszont nem túl aktív, nyilvánosan alig tizenöt posztja érhető el – pár képet azonban így is közzétett magáról, ezeket nézheti meg alább egy galériában.

Molnár Ramóna fotói az Instagram-oldaláról: