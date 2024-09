17 éves lány az új magyar szépségkirálynő - fotók

Egy 17 éves csengődi gimnazista, Molnár Ramóna lett idén a Magyarok Világszépe, a szombaton Karcagon megrendezett gálaműsor keretében őt választották meg szépségkirálynővé a tizennégy döntős lány közül.

A Magyarok Világszépe 2024-es győztese: Molnár Ramóna

Fotó: Magyarok Világszépe / Instagram

A győzelmet az újdonsült szépségkirálynő egy Instagram-sztoriban jelentette be, a montázsán a koronázás pillanata is látszik – miközben Molnár Ramóna az első udvarhölgynek választott Péter Barbarával és a tavalyi győztessel, Nánási Dorottyával is fotózkodott. Nézze meg a posztját!

Molnár Ramóna Instagram-sztorija a győzelem után:

Magyarok Világszépe: a 2024-es győztes, Molnár Ramóna posztja

Korábban az Origo is megszavaztatta az olvasóit arról, hogy szerintük ki a legszebb a Magyarok Világszépe idei döntősei közül: a szavazáson Molnár Ramóna "csak" a 4., Péter Barbara viszont ugyanúgy a 2. lett. Hogy az Origo olvasói között ki nyert, azt megtudhatja itt, a szavazás győzteséről egy egész galériát is talál.

Mi az a Magyarok Világszépe?

A tévéfelvétellel egybekötött királynőválasztás szombaton már kora délután, 15 órától kezdetét vette a Karcag Kincse Művészeti és Konferencia Központ szabadtéri nagyszínpadán. A több száz jelentkező közül már csak 14 lány vett részt a döntőben, akik közül az idei mezőnybe Erdélyből, Kárpátaljáról és Felvidékről is érkeztek lányok.

A jelentkezés korhatára idén is a 17 és 27 év közötti hölgyeket célozta meg, de a származást illetően bárki részt vehetett, az anyaországon kívül élő érdeklődők is. A verseny nagy hangsúlyt fektetett a nemzeti, magyaros népviselet bemutatására, népszerűsítésére és a hagyományok ápolására.

A Fásy Ádám nevéhez fűződő szépségverseny döntőjét egy 10 napos felkészítő tábor előzte meg, amelynek helyszínét a Nimród Bioszálloda biztosította. A hotel dolgozói minden igényt kielégítő körülményeket biztosítottak a szépségeknek: bioételekkel, stílusos szobákkal és rendkívüli vendégszeretettel várták a lányokat.

A verseny tétje óriási volt, hiszen a királynő egy Fiat 500-as autóval gazdagodott, és ő képviselheti majd hazánkat a Miss Intercontinental világversenyen is.