Medencében, bikiniben mutatta meg testét az idei Magyarország Szépe

A 23 éves kiskőrösi lány korábban soha nem indult hasonló versenyen, a Magyarország Szépe volt az első, amit meg is nyert. Azóta ellepik a közösségi oldalát a gratulációk, de a közvetlen környezetében élők is nagyon büszkék rá.

Katzenbach Andrea, Magyarország szépe

Fotó: instagram.com/andi_katzenbach/

A verseny után a szülei voltak az elsők, akikkel találkozott. "Mondanom sem kell, hogy nagyon-nagyon büszkék voltak rám és sírtak örömükben. Őket meglátva én is rögtön könnyekben törtem ki. Ezt követően a legjobb barátnőim leptek meg az after partyn, de már ők is sírva érkeztek, annyira meg voltak hatódva. Ünnepeltünk, táncoltunk, és

végre ehettem hamburgert, sült krumplit is

a buliban, amire a felkészítő táborban természetesen nem volt lehetőségünk, ott egészségesen étkeztünk. Másnap aztán felrobbant az Instagram-, és a Facebook-oldalam, rengetegen kezdtek el követni, sokan kommenteltek, nagyon jól esett ez a sok kedves üzenet és gesztus az emberektől" - mesélte.

Magyarország szépe újabb képe

A szépségverseny győztese most bikinis, medencés képpel rukkolt elő, nyolcezer követője örömére:

A cikk folytatódik, lapozzon!