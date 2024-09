Már az első napon megbukott Majka új műsora, a TV2 agyonverte az RTL Klubot

Már az első nap megbukott az RTL Klub őszi műsorterve, és ezen Majka sem segített, akit hatalmas fizetéssel csábítottak át a TV2-től. Szeptember 2-án, hétfőn a 18-49-es korcsoportban és a teljes lakosságnál is toronymagasan a TV2 nyerte az estét, így értelemszerűen a főműsoridőt.

Majka megbukott a Kalandra fallal

Fotó: RTL / Facebook

Majka az első adással megbukott

A Tények magabiztosan verte az RTL Híradót, a Tények Plusz pedig sokkal nézettebb volt, mint a Fókusz (teljes lakosságban 20,2 százalékaránya volt, a rivális műsor 14,9 százalékot ért el). Az Ázsia Expressz ötödik évadja óriási siker, már a vasárnap esti, első adás is kiváló számokat hozott, a hétfői, második adás pedig közel 700 ezer nézőt érdekelt, 22,1 százalékos közönségaránnyal futott. Ezzel szemben indította az RTL Klub a Kalandra falt, Sebestyén Balázzsal és Majkával, de ez a vetélkedő szánalmas „eredményeket” szállított: teljes lakosságnál csak 12,1 százalékos közönségaránnyal ment.

Óriási siker az Ázsia Expressz ötödik évadja is

Fotó: TV2

Majka az első Kalandra fal-adással leszerepelt, de a medencés bohóckodás után sem támadt fel az RTL Klub, mert a másik új műsor, a Kabát FC is csak 12,2 százalékos közönségarányt szállított. Ezek az RTL-es műsorok, tehát a Kalandra fal és a Kabát FC a 18-49-es korcsoportban is megbuktak, az ötven éves kor alatti nézők is a TV2-t választották. A TV2 új valóságshow-ja, A kísértés viszont remek számokkal mutatkozott be, a 18-49-es korcsoportban 17,2 százalékkal futott.

Erős számokkal indított A kísértés

Fotó: TV2

A mivel az RTL-es és TV2-es műsorok kezdési ideje és hossza eltérő, ezért összehasonlítottuk a két csatorna teljesítményét órás bontásban is. 20-23 óra között minden egyes órában a TV2 ért el magasabb lineáris share-t, azaz közönségarányt 18-49-ben. Teljes lakosságban (4+ kategóriában) 19-23 óra között szintén a TV2 áll az első helyen, még nagyobb különbséggel, mint 18-49-ben, azaz az ötven éves kor alatti felnőtt nézőknél.

