Nagy fájdalom érte Marsi Anikót és családját - videó

Egyike szeme sír, a másik nevet Marsi Anikónak, akinek nagyobbik fia egy másik országba költözött, hogy ott folytassa tanulmányait. A Tények hírolvasójának és Palik Lászlónak korábbi házasságából két fiú született, a nagyobbik, a 18 éves Vilmos most Dublinban él, ott tanul elméleti fizika szakon, ugyanis később asztronauta szeretne lenni. Bár szülei nagyon büszkék rá, mindketten nagyon szomorúak is amiatt, hogy Vilmos ilyen távol került az otthonától.

Palik László és Marsi Anikó házasságából két fiuk született

Most már tudok mosolyogni. Igazából két ember van rosszul: a Palik Vilmos édesapja és édesanyja. Na jó, a nagymamája is, az én édesanyám. Ő is nagyon megsiratta.

Furi helyzet ez, mert közben nagyon örülünk, nagyon büszkék vagyunk. Azért nem mindenkit vesznek fel erre a komoly egyetemre, elméleti fizika szakra. A gyerek azt csinálja, amit mindig szeretett volna" - magyarázta Marsi Anikó a Mokkában, aki azért a hazautat végigsírta a repülőn, és még most sem igazán dolgozta fel, hogy ilyen messze került a fia.

A Tények hírolvasója azonban érdekes összefüggést fedezett fel aközött, hogy mi segített neki átlendülni ezen a helyzeten, és az egy másik hasonló nehéz időszak volt, amikor elváltak gyerekei apjával, Palik Lászlóval.

Ami segített ebben az az volt, hogy annak idején elváltunk Lacival. Mert akkor meg kellett felezni a gyerekeket.

Ugyanannyi időt töltöttek az édesapjukkal kábé, mint velem. És az is nehéz volt, hogy hozzászokjak, hogy nem 0-24-ben voltak a szárnyaim alatt. Egyébként Vilmosnak nem lett volna igénye rá, hogy én most kikísérjem Dublinba, de nem volt választása" - mondta a kétgyerekes édesanya, aki kisebbik fiukat, Vincét is sajnálja, hiszen őt is megviseli, hogy nincs vele a testvére, épp akkor, amikor már egyre közelebb kerültek egymáshoz.

Marsi Anikó szerint a két fiú egyébként nagyon más világ, teljesen más érdeklődési körrel, kisebbik fiát inkább a sportok, elsősorban a vízilabda érdekli, azonban mindkét szülő ragaszkodik hozzá, hogy ő is szerezzen diplomát. Bár nemrég tértek haza Dublinból, máris megvették a repjegyet visszafelé, novemberben ugyanis Vincével meglátogatják a kint élő Vilmost.