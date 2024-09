Schobert Norbert is próbálkozik a Megasztárban - videó

Mint írtuk, vasárnap indul a TV2-n a Megasztár, amely 12 év után tér vissza a képernyőre. Az első előzetesek alapján óriási tehetségek is megjelentek a válogatókon, az egyik zsűritag, Molnár Ferenc Caramel szerint "brutál kemény" lesz a mezőny. Nézzen bele, hogy mire számíthat!

A videóban váratlanul megjelent ifj. Schobert Norbert is, aki az ingén lévő "rajtszám" szerint versenyzőként próbálkozott, nem csak kísérőként érkezett a válogatóra – vagyis a Farm VIP megnyerése után, katonai kiképzése közben azt is megmutatta, miként tud (vagy nem tud) énekelni. Hogy ő is erősíti-e a "brutál kemény" mezőnyt, netán már az elején kihullott, az majd az adásokból kiderül.

Megasztár: ifj. Schobert Norbert is megjelent

Fotó: TV2 / TV2

Marics Peti is erős mezőnyről beszélt

Korábban egy másik zsűritag, Marics Peti is beszélt arról, hogy erős lesz az idei mezőny: "Piszok erős a mezőny. Szerencsére többnyire megvolt az összhang a zsűriben, de azért előfordultak olyan helyzetek, amikor nem értettünk egyet. Alapvetően nem félek a konfrontációtól, tehát elmondom a véleményemet. Viszont amikor már tíz perce ugyanazt boncolgatjuk, előfordul, hogy kivonom magam a forgalomból" – mondta nemrég.

Hozzátette, hogy nem bírja az igazságtalanságot, így a műsorban is jelezte, ha ő más véleményen van. "Az életben is ilyen vagyok: ha azt érzem, valami nem korrekt, igazságtalan vagy nagyon szembemegy a látásmódommal, azt mindenképp jelzem. De ha nincs megértés, azzal nem tudok mit kezdeni" – magyarázta.

A visszatérő Megasztárban Molnár Ferenc Caramel és Marics Peti mellett a zsűriben ül még Rúzsa Magdi, Papp Szabi és Marsalkó Dávid, a műsorvezetők Ördög Nóra és Till Attila lesznek.

Mi vár a Megasztár győztesére?

Aki idén megnyeri a TV2 zenés tehetségkutatóját, olyan mesés nyereményekkel gazdagodik, ami az országos hírnév mellett hatalmas segítség lesz a zenei karrierjének beindításában. A győztes énekes 40 millió forintot zsebel be, emellett felvehet egy dalt Los Angeles zenei fellegvárában, a Paramount Recording Studiosban.