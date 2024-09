Kínos és abszurd jeleneteken is nevettek a Megasztár nézői – videók

A sok év után feltámadó Megasztár ragyogó nézettséggel tért vissza a képernyőre, a válogató adások pedig azért is népszerűek, mert a nagy tehetségek, képzett hangú, de nem ismert énekesek mellett feltűnnek kissé esetlen, hamis, de szórakoztató figurák is. Hangi adottságok tekintetében ugyan messze vannak az elvárttól, a Megasztár is felvonultatott pár énekesnek nem tekinthető, de emlékezetes szereplőt.

Vasárnap 12 év után újra berobbant a Megasztár, ami egyből letarolta a heti nézettségi toplistákat, és mindhárom kiemelt korcsoportban jelentős fölénnyel lett a hét legnézettebb műsora. A Megasztár első válogató adását a 18-59 évesek körében több mint félmillióan nézték a TV2-n, a tévénézők 24,2%-a, a teljes lakosság körében pedig több, mint 1 milliós nézőszámot ért el a műsor, ami 25,6%-os közönségarányt jelentett, ezzel a hét legnézettebb műsora volt. Megasztár - volt pár emlékezetes szereplő, aki azonnal kiesett

Fotó: TV2 A műsor persze a nagy tehetségek mellett, akik ma is meghatározó arcai a hazai popzenei életnek (Rúzsa Magdi, Caramel, Király Viktor, Tolvai Reni, Tóth Vera, Tóth Gabi), felvonultatott sok olyan figurát is, akik hamisak voltak, esetlenek, de mégis remekül szórakozott rajtuk sok százezer néző. Mr. "Bikicsunáj", Megasztár

Fotó: TV2 A Megasztár egyik minisztárja Az egyik legismertebb ilyen figura Bikicsunáj volt, aki 3 millió (!) megtekintésnél jár a YouTube-on, és olyanokat énekelt, teljesen halandzsanyelven, mint az „oszil szil vojam bikicsunáj", amikől talán az Alphaville zenészei is nehezen hitték el, hogy a Big In Japan sajátos feldolgozásáról van szó.

