A T. J. Hooker színésze a honlapján közzétett közlemény szerint a Los Angeles-i Cedars-Sinai Medical Centerben halt meg hétfőn, szeptember 2-án. Fia a The Hollywood Reporternek elmondta, hogy édesapja aortabillentyű-műtétre ment a kórházba, de túl gyengének ítélték a műtéthez. „Mindig azt hittem, hogy túl fogja élni” - mondta a lapnak.

Meghalt a T. J. Hooker sztárja, James Darren

Fotó: Photo12 via AFP

Karrierje kezdetén Darrent tinibálványnak tartották. Karrierje során 54 tévés vagy filmes produkcióban játszott, 1956-ban, 1957-ben már több filmben, sorozatban feltűnt. Játszott a Navarone ágyúiban, a Csirpében, a The Time Tunnelben 30 részben, de fel bukkant a Charlie angyalaiban, a Szerelemhajóban is. A T. J. Hookerben 1982 és 1986 között szerepelt, utána a Star Trek: Deep Space Nine nézői is sokat láthatták.

