Meghalt a Dawson és a haverok sztárja

51 évesen meghalt Obi Ndefo nigériai származású amerikai színész – közölte a nővére a Facebookon. A halál okát egyelőre nem hozta nyilvánosságra, a bejegyzéséhez csak annyit írt, hogy az öccse "végre békére lelt".

A színész 2019-ben súlyos balesetet szenvedett, mindkét lábát amputálni kellett, miután elütötte egy terepjáró – azóta pedig alig volt munkája, utoljára 2021-ben láthattuk az NCIS: Los Angeles egyik epizódjában.

Obi Ndefóra jóval korábbról, a Dawson és a haverokból emlékezhetnek sokan,

ahol a sorozatbéli kisvárosban letelepedő szakácsot, Bodie Wellst játszotta 1998 és 2002 között.

Obi Ndefo mint Bodie Wells a Dawson és a haverokban

Fotó: The WB / The WB

Obi Ndefo a Star Trek több kiadásában (Deep Space Nine, Voyager), illetve a Csillagkapuban is szerepelt, illetve olyan produkciókban is láthatták a magyar nézők, mint az Űrbalekok, a Columbo: Gyilkosság hangjegyekkel, A körzet, a Nyughatatlan Jordan, a New York rendőrei vagy Az elnök emberei.