Anglia többé már nem kíváncsi Harry hercegre és Meghan Markle-re

A bírtok teljesen el van szigetelve a nyilvánosság elől, ezért is itt vettek ingatlant Harry hercegék a területen, ugyanis így nyugodtan elrejtőzhetnek a lesifotósok előtt. A kastélyban 9 hálószoba, 16 fürdőszoba, könyvtár, iroda, gyógyfürdő, edzőterem, játszó szoba a gyerekeknek és borospince is található. A nappaliban van az ominózus zongora, amit a pár Tyler Perry színésztől kapott ajándékba a házavató alkalmából. Itt kaptak helyet azok a rózsavizes gyertyák is, amelyeket a Soho House alapítója, Nick Jones ajándékozott számukra. Az ingatlanhoz tartozik még egy rózsakert, teniszpálya, kisebb csirkefarm, teaház, medence és garázs is, amiben 5 autó is kényelmesen parkolhat.