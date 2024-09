Megvan, hogy ki Magyarország legszebb, legvadítóbb sztárja bikiniben - az Origo olvasói szerint

A Dancing with the Stars táncosnője első helyen végzett a legdögösebb magyar bikinis sztárok versenyén az Origo olvasói szavazatai alapján. Stana Alexandra elárulta, hogy mit szól a helyezéséhez, hogyan kezeli a kritikákat, és arra is válaszolt, hogy ő mennyire tartja szexinek saját magát.

Stana Alexandrát a nézők a TV2 hatalmas nézettségű műsorából, a Dancing with the Stars show műsorából ismerhetik, tavaly Marics Petivel egyenesen a döntőig jutottak, így második helyezést értek el. Stana Alexandra idén nyáron a férfiak örömére többször is bikinire vetkőzött, tökéletes alakja pedig annyira elnyerte az Origo olvasóinak a tetszését, hogy a Magyar sztárok bikiniben című versenyen ő lett az első helyezett. Stana Alexandrát imádják a nézők, és az Origo olvasói is

Fotó: Instagram / Stana Alexandra Stana Alexandra a legszexibb bikinis magyar sztár Lapunk megkereste a fiatal táncosnőt az eredmény kapcsán, aki megtisztelve érezte magát, amiért ennyien szavaztak rá. "Az az igazság, nagyon megtisztelő, és nagyon szépen köszönöm azoknak, akik rám szavaztak. Nagyon jól esik. Nyilván egyáltalán nem ilyen céllal tettek ki ezt a képet. Nem gondoltam volna, hogy ilyen dolgoknak leszek majd a tanúja" - kezdte az Origónak a TV2 sztárja.

"Sokat szoktam gondolkodni ezen, hogy mit és mennyit osztunk meg magunkból. Nyilván van olyan, aki nem nézi jó szemmel azt, ha valaki feltesz egy fürdőruhás képet. Ebben az évben abszolút arra az elhatározásra jutottam, hogy igenis rengeteg munkám van abba, hogy ilyen formában tudom tartani magam, ha pedig jónak látok egy képet, akkor azt megosztom. Engem személy szerint motivál más olyan nő, akinek tetszik az alakja, és azt mondom, hogy "úristen, ezt én kirakom az álom táblámra, és szeretném majd még ezt én is elérni "- tette hozzá. Stana Alexandra bomba formában van, amit a sok táncnak és mozgásnak is köszönhet, és habár egészségesen étkezik, nem von meg mindent a szervezetétől. "Igyekszem találni egy egészséges egyensúlyt aközött, hogy egészségesen étkezem, ugyanakkor nem vonok meg magamtól olyan dolgokat, amikre vágyom, mert a tiltás soha nem jó megoldás. Ha egy picit megszalad az étkezés, vagy kívánok valamilyen gyorskaját, akkor többet fogok edzeni, hogy az jobban átalakuljon, beépüljön. Nem vagyok önsanyargató típus, tehát nem figyelek kétségbeesetten arra, hogy mindig csirkét és rizst egyek. Szeretek enni, élvezem az életet, sokat mozgok. Mindig azt mondom, hogy a 28 év tánc sokat tett hozzá, de nyilván igyekszem egészséges maradni" - árulta el.

Elégedett a külsejével A Dancing with the Stars profi táncosnője jól érzi magát a bőrében, amit a kisugárzása is alátámaszt, hiszen árad belőle a pozitív energia. "Rendben vagyok magammal. Azt gondolom, hogy jól érzem magam a bőrömben, és nem vágyom arra, hogy másmilyen legyek. Ha kitalálom, hogy vékonyabb szeretnék lenni, akkor tudom, hogy az megvalósítható. Szerintem mostanra értem meg igazán arra, hogy azt mondtam, hogy nagyon szeretem azt, amilyen vagyok, és boldog vagyok ebben a testben, ebben a lélekben. Amúgy mindenki úgy szép, ahogy van, azért kell tenni, hogy egészséges legyen az a test" - részletezte a lapunknak. A kritikákat igyekszik kizárni az életéből Stana Alexandra is kap a különböző közösségi oldalakon negatív kritikákat, azonban ezeket igyekszik figyelmen kívül hagyni. "A legnagyobb esetben nem foglalkozom vele. Amikor egy mocskolódó kommentről, ami valószínűleg a kanapéról születik valaki olyantól, aki lehet szívesen csinálná azt, amit én, csak valamiért nem teszi meg, akkor azzal nem foglalkozom. Aki pedig közel áll hozzám és számít a véleménye, tanácsa, azt megfogadom. Ha pedig építő jellegű kritikát kapok akár egy idegentől is, akkor azon is lehet, hogy elgondolkodom, hogy miért írja ezt " - zárta gondolatait. Hogyan alakult a bikinis verseny, kik kaptak még sok szavazatot? Stana Alexandra: 847 szavazat Palvin Barbara: 709 szavazat Tolvai Renáta: 686 szavazat Vasvári Vivien: 615 szavazat Szabó Zsófi: 613 szavazat

