Megyeri Csilla máris összeköltözött új barátjával, az esküvő is szóba került

Mint írtuk, pár héttel ezelőtt jelentette be Megyeri Csilla és párja, Molnár Zsolt, hogy külön utakon folytatják. Egész pontosan Megyeri Csilla jelentette be a szakítást egy hosszas posztban, majd Molnár Zsolt elég furcsán reagált a megkeresésekre, többen azt gyanították, hogy nem sikerült szépen elválniuk egymástól. A műsorvezető persze mindenhol azt bizonygatja, hogy jó kapcsolatban maradt exével, aki viszont nem igazán nyilatkozik a történtekről, de valószínűleg Megyeri hazudik, hiszen elég hamar túltette magát a szakításon, máris új barátjával dicsekszik a közösségi oldalán.

Megyeri Csilla máris új barátjával dicsekszik

Most arról mesélt a Storynak, hogy mennyire jó a kapcsolatuk, az új barátjával szinte azonnal össze is költöztek. "Nicola az a típus, aki gyorsan szeret haladni. Én egyetértek vele: lakva ismeri meg az ember a másikat. Bár korai még, de beszélgettünk minden másról is. Nicola szeretne még egy kisfiút, egy kislányt, és az esküvőre is nyitott" - mondta az influenszer, aki a köztük lévő korkülönbségre is kitért. Megyeri Csilla 37 éves, míg párja csaknem tíz évvel fiatalabb nála. Az influenszer elárulta, olyan érzése van, mintha összecserélték volna a korukat.

Igazából olyan, mintha összecserélték volna a korunkat, és ő lenne 37 én meg 28 éves.

Ő egy idős lélek, aki rettentően intelligens, és ez nagyon vonzó számomra" – fogalmazott Megyeri Csilla, aki hozzátette: benne és Nicolában rengeteg közös vonás van, hiszen mindketten imádnak sportolni, azon belül pedig a boksznak kiemelt szerepe van, sőt, a mentalitásuk is hasonló.

"Ő félig olasz, félig magyar származású, és az igazi, nagybetűs férfit testesíti meg nekem. Annyira tetszik, hogy felelősségteljes apuka, aki nemcsak a tartásdíjat utalja, hanem minőségi időt tölt az egyéves fiával! Olaszországba is hárman utaztunk" - mondta.

Megyeri Csilla miatt hagyta el a családját

Többen is nagyon durva dolgot állítanak az olasz bokszedző férfiről, Nicola Sarciáról, és kemény kritikákat kapnak mind a ketten Megyeri Csilla legújabb, romantikus fotója alatt, melyen felvállalták, hogy egy párt alkotnak.