Felismerhetetlenre öregedett és borzalmasan elhízott az Amerikai pite szőke színésznője

Mutatjuk, hogyan változott meg az Amerikai pite és az Amerikai szépség című sikerfilmek egykori sztárja, Mena Suvari!

Az Amerikai pite-filmek szexi színésznői: Alyson Hannigan, Tara Reid,Shannon Elizabeth és Mena Suvari a Rolling Stone magazinnak pózoltak 1999-ben

Fotó: Instagram/Rolling Stone

Mena Suvari már karrierjének kezdetén szexszimbólummá vált

Az amerikai színésznő, Mena Alexandra Suvari 1979. február 13-án született a Rhode Island-i Newportban, négy testvér közül a legfiatalabbként. Apja egy idős pszichiáter volt, aki hatvanéves volt a színésznő születésekor, majd ezután hamarosan megromlott a szülők kapcsolata, ami a fiatal kislányban hatalmas törést okozott, hiszen szétszakadt a családjuk.

Suvari hamar elkezdte építeni karrierjét, és önállóvá vált, mivel magánéletében nem talált kapaszkodót, ezért 12 éves korábban már modellkedett, és kisebb reklámszerepei is voltak. A színésznő 1997-ben érettségizett le, de közben már bontogatta szárnyát színésznőként is, és kapott is kisebb nagyobb szerepeket sorozatokban, sőt, filmekben a tanulmányai ideje alatt is.

Az Amerikai pitében Mena Suvari játszotta a szende kórista lányt, Heathert

Fotó: Instagram

Mena Suvari már 15 évesen olyan televíziós sorozatokban vendégszerepelt, mint A kis gézengúz (Boy Meets World), vagy a Vészhelyzet című, népszerű kórházsorozat. Később feltűnt a Chicago Hope kórház című sorozatban is, melyben egy HIV-fertőzött lányt alakított az egyik epizódban. Rövid szerepet kapott A gyűjtő című thrillerben Morgan Freeman és Ashley Judd oldalán 1997-ben, majd ugyanebben az évben feltűnt az Út a pokolba című filmben is, melyben már egy komolyabb szerepben láthatták a nézők.

A színésznő karrierje azonban 1999-ben indult el igazán, amikor számos ismert filmben szerepet kapott. Először egy öngyilkosságot elkövető tinédzsert alakított A Düh: Carrie 2 című legendás Stephen King-horror folytatásában, majd feltűnt az Atomvonat című tévéfilmben is.

Majd élete talán legfontosabb szerepével folytatta a sort, ugyanis komoly mellékszerepet kapott az Oscar-díjas Amerikai szépség című drámában, Kevin Spacey oldalán.

Ez a film több szempontból is meghatározó volt a színésznő számára, ugyanis a nemzetközi sikert is meghozta számára, továbbá magánélete vonatkozásában is nagy jelentőséggel bírt számára, de ezt csak évekkel később vallotta be, miért.