Rendszeresen megfordult Dubajban A Nagy Ő csábítója

Dulin Metta A Nagy Őben még Árpa Attilát akarta meghódítani, de a mai napig szingli – aminek az is lehet az oka, hogy szerinte elég magasan van nála a léc. Korábban arról beszélt, hogy csak gazdag férfival hajlandó randizni.

Dulin Metta, Kőgazdag fiatalok

Fotó: Polyák Attila - Origo

"Meg lehet engem ezért kövezni, de nekem nagyon fontos egy férfinak az anyagi helyzete. Mert ha jóval az alatt az életszínvonal alatt éli az életét, mint én, az neki is kellemetlen, és persze nekem is. Szerintem ezt nem lehet összeegyeztetni úgy, hogy ez ne szüljön feszültséget, akár csak belül is. Illetve nekem is kell az, hogy fel tudjak nézni egy férfira, hogy ő egzisztenciálisan magasabb szinten tart, mint én. Úgyhogy ha pontosan akarok fogalmazni, ne is hasonló szinten legyen, mint én, hanem legyen néhány lépcsőfokkal felettem. Persze, ez az én egyéni preferenciám. De szerintem egy férfinak is rossz az, ha én keresem a több pénzt" – magyarázta Dulin Metta.

Dulin Metta most arról beszélt, hogy érdekli az arab nyelv. „Hálás vagyok, hogy nem kell már iskolába járnom! Egyébként jó tanuló voltam, egyetemet is végeztem, de most nem érzem magamban azt a kitartást, türelmet, ami ahhoz kéne, hogy újra iskolapadba üljek... Mindemellett azért megpiszkálta a fantáziámat, hogy látom, mennyi területen lehetne még ismereteket szerezni.

Régóta tervezem, hogy megtanuljam az arab nyelvet!"

„Gimnáziumban angolul és olaszul tanultam, ami akkor nagyon jól ment, mára viszont, mivel nem használom, megkopott a tudás. Viszont minden, ami Egyiptomhoz köthető, azt imádom, így az arab nyelv is nagyon tetszik. Dubajban is sokszor megfordulok, ott is az arab a hivatalos nyelv” – fejtegette. „Ha lenne időgépem, amivel csak egyetlen korszakot és helyszínt látogathatnék meg, az az ókori Egyiptom lenne" - mondta a Ripostnak.