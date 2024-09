Október 26-án jön a TV2 nagy show-ja, a Dancing with the Stars, most is profi táncpartnereikkel állnak színpadra hétről hétre a hírességek. A TV2 töretlen népszerűségnek örvendő szuperprodukciójában többek között parkettre lép Mihályfi Luca énekesnő és Hegyes Berci is.

Mihályfi Luca nem szégyenlős

Fotó: Mihályfi Luca/Instagram

Mihályfi Lucát egy tehetségkutatóban ismerhette meg az ország, azonban minden vágya teljesült azzal, miszerint lehetőséget kapott a TV2 nagyszabűsú show-jában, és a táncparketten is bizonyíthat majd. A fiatal énekesnőtől egyébként nem áll távol a magamutogatás, hiszen gyakran oszt meg magáról merész, szexi képeket. Legutóbb a közösségi oldaláról jelentkezett be, ahol csupán egy falatnyi melltartót és nadrágot viselt, így semmi nem takarta a meztelen, izmos hasát, amit imádnak a követői.

Ez kockahas

- jegyezte meg az egyikük.

Szóval ő a tökéletes 10-es

- bókolt neki valaki.

Gyönyörű vagy

- írta egy felhasználó.

Fotó: Mihályfi Luca/Instagram

Örül, hogy Hegyes Bercivel táncolhat

Mihályfi Luca azt is bevallotta, már régen kiszemelte magának a profi táncost, és próbálta bevonzani, hogy őt kapja meg a műsorban, ezért mantrázta a nevét.

Amikor megtudtam, hogy a Bercivel táncolok, nem tudtam a világomról sem.

Őt szerettem volna, reggel, este úgy keltem, feküdtem, hogy Berci, Berci, Berci... Bejött a mantrázás, és szerintem ez tényleg fejben dől el!

Én nagyon boldog vagyok, nagyon jól mennek a táncpróbák, és azt érzem, hogy annyira egy hullámhosszon vagyunk, annyira hasonlóak vagyunk személyiségben

- mesélte izgatottan a Mokka stúdiójában a húszéves énekesnő, aki számára meglepő, hogy milyen hamar kialakult közöttük az összhang és a bizalom.

Mondta Berci, hogy nagyon örül, mert én vagyok a legfiatalabb és a legalacsonyabb. Nagyon jó lesz dobálni engem. Amúgy nagyon érdekes, mert nem is merjük egymást sok ideje, de nagyon hamar kialakult bennem az a bizalom, hogy ne féljek azzal kapcsolatban, hogy leejt" - magyarázta Mihályfi Luca