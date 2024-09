Mikes Anna hatalmas bejelentést tett a Dancing with the Stars című műsorról

Mikes Annát a TV2 nézői még a Dancing with the Stars című műsorban ismerhették meg, ahol négy évadon keresztül tökéletes táncpartnere volt a sztároknak, és mindenben igyekezett segíteni nekik. Mikes Anna a legutóbbi, negyedik évadban annyira közel került Krausz Gáborhoz, hogy idén vallották be a műsor után, hogy egymásra találtak a műsornak köszönhetően.

Mikes Anna és Krausz Gábor nyerte a negyedik évadot

Fotó: Mikes Anna/Instagram

Mikes Anna megszólalt a a Dancing with the Starsról

Hétfőn tartotta meg a TV2 a Dancing with the Stars sajtótájékoztatóját, ahol tíz profi táncos és sztár párjaik versenyeznek majd egymással. Azonban Mikes Anna nem volt jelen az eseményen, a rajongók pedig teljesen összetörtek. Az okokról, miszerint miért nem szerepe majd a műsorban a TV2 sztárja a közösségi oldalán számolt be:

Idén sajnos már nem fogok szerepelni a Dancing With The Stars műsorában.

Bár a felkérést a TV2-től megkaptam, hosszas mérleges után úgy döntöttem, hogy nem vállalom a szereplést. Őszintén bevallom, hogy a szívem szakad meg, hiszen az elmúlt négy évad nagyon sok élményt, érzést és a közönség szeretetét jelentette nekem. Minden porcikámmal imádtam, magaménak éreztem ezt a műsort. A kollégáim a barátaim lettek és azon túl, hogy tavaly a trófeát is hazavihettük Gáborral, megtaláltuk egymásban a szerelmet is" - kezdte a bejegyzésében.

Aki ismer engem, az pontosan tudja, hogy csak azokra a felkérésekre mondok igent, amit szívből tudok csinálni.

Idén ez most nem menne, mert úgy érzem, a szereplésem nem a táncról szólna, hanem a bulvárról. Ebből pedig én szeretnék kimaradni.

Számomra a magam, és családom nyugalma a legfontosabb, köszönöm mindenkinek a megértést és az eddigi támogatást" - írta a táncosnő.

Kiemelte azt is, hogy a csúcson kell abbahagyni a szereplést, és úgy érzi, hogy habár rengeteg szép emléket hozott a műsor, ideje volt befejezni.

Kik versenyeznek idén?

Dancing with the Stars című világsikerű, eredeti formátumának magyar szériája október 26-tól folytatódik a TV2-n Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András műsorvezetésével. Ezúttal is szombat esténként zajlik majd a küzdelem a Dancing with the Stars idei trófeájáért és eldől, hogy a tavalyi széria után idén is férfi győztest ünnepelhetünk, vagy a hölgyek visszaveszik a legjobb táncosnak járó elismerést a nem mindennapi showműsor fináléjában.

Az idei évadban a következő párosításokat láthatják a nézők: