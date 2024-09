Mikes Anna és Krausz Gábor már gyereket terveznek

Mikes Anna és Krausz Gábor jelenleg az Ázsia Expresszben láthatók, annak csütörtöki adásban pedig a táncosnőből látványosan előtörtek az anyai ösztönök. A versenyzőknek a Fülöp-szigetek hivatalos nyelvén, tagalog nyelven kellett megtanulniuk pár gyümölcs nevét egy gyerekek által előadott dalból, aminek során Mikes Anna szinte elérzékenyült.

Mikes Anna és Krausz Gábor az Ázsia Expressz forgatásán

Fotó: Instagram/Krausz Gábor / Instagram/Krausz Gábor

"Nem tudok teljes mértékben a feladatra koncentrálni, mert annyira cukik ezek a gyerekek, hogy elolvadok tőlük. Hát ekkorák voltak, és amúgy semmi kedvük nem volt énekelni…" – mondta Mikes Anna a feladat közben, miközben másokat inkább idegesített a gyereksereg. Nézzen bele, hogy milyen helyzetbe keveredtek legújabban a szereplők!

Mikes Anna és Krausz Gábor: jöhet a baba?

A jelenet kapcsán Krausz Gábor a Borsnak nyilatkozott arról, hogy el tudná-e képzelni, hogy közös gyerekük szülessen Mikes Annával. "Értem, mire akarsz kilyukadni, és tudod mit, legyen! Én már átéltem, milyen apává válni, Anna pedig nem titkoltan vágyik az anyaságra.

A kapcsolatunk bombabiztos alapokon nyugszik, így a jövőbeli lépéseink vezethetnek arra, hogy bővüljön a családunk.

Ugyanakkor ezen az úton megfontoltan szeretnénk haladni, vagyis nem rohanunk, de látjuk a célt. Anna három gyereket szeretne, én pedig azt, ha ő boldog lenne mellettem…" – mondta.

Krausz Gábor a lapnak arról is beszélt, hogy a Tóth Gabival közös kislányukat, Hannarózát (több más gyerek mellett) Mikes Anna tanítja táncolni, ezeken az órákon néha könnybe lábad a szeme – de amúgy is látja erősödni az anyai ösztönöket Mikes Annában.

Nemrég ünnepelték az első évfordulójukat

Krausz Gábor és Mikes Anna egyébként nemrég ünnepelték az első évfordulójukat: még a Dancing with the Stars próbái során jöttek össze tavaly, majd meg is nyerték a táncos műsor negyedik évadát. A kapcsolatukat sokáig titokban tartották, és ma is igyekeznek óvni a nyilvánosságtól, az Ázsia Expressznek azonban így is együtt vágtak neki.

