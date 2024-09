Új terveiről beszélt Mikes Anna

Mikes Annát a Dancing with the Starsból ismerhették meg a nézők, azóta szerepel egyre többet, mióta megnyerték a legutóbbi évadot Krausz Gáborral, akivel azóta is egy párt alkotnak. Bár sokáig próbálták tagadni, hogy egymásba szerettek, végül idén év elején felvállalták a kapcsolatot.

Mikes Anna és Krausz Gábor a Dancing with the Starsban találtak egymásra

Fotó: TV2

Idén már több közös nyaralást is terveztek, az elsőt kettesben töltötték Olaszországban, azon belül Szicíliába utaztak, ami pont olyan volt, mint amilyenre már régóta vágytak, de igyekeznek többször is vízparti kikapcsolódást szervezni, amikor adódik rá lehetőségük. Nemrég Törökországban is jártak, ahová Krausz Gábor kislánya, Hannaróza is velük tartott. Azonban ott nemcsak kikapcsolódtak, hiszen egy Mikes Anna által szervezett tánctábor miatt utaztak, ahol a táncosnő aktívan tartott táncórákat is.

Ezért nem is meglepő, hogy a Dancing with the Stars táncosnője kicsit nyugalmasabbra tervezi az idei őszt, hiszen tavaly óta nem volt számára megállás, és az új szerelem miatt is rengeteg változás történt a magánéletében. Mikes Anna most egy Instagram-bejegyzésben foglalta össze, milyen volt számára az első közös nyár Krausz Gáborral, akivel nemrég ünnepelték megismerkedésük első évfordulóját is.

Bár hivatalosan még nincs vége a nyárnak, de azért fejben már készülök az őszre. Ilyen gyorsan még soha nem repült az idő.

Erős volt a nyár, adom, viszont most kezdem visszafogni azokat a lovakat. Kicsit nyugodjunk meg!…Egy szó mint száz, zseniális három hónapom volt és mindenkinek köszönöm, akik ilyen csodálatossá tették a nyaramat! Szeretlek Titeket!" - írta bejegyzésében Mikes Anna, aki most egy kis nyugalomra vágyik az elmúlt pörgős év után, hiszen hamarosan az Ázsia Expresszben is látható lesz Krausz Gábor oldalán, és kiderül, milyen párost alkottak együtt a TV2 kalandrealityjében. Ha ez a verseny is olyan jól ment nekik, mint a Dancing wiht the Starsban, akkor nagy esélyük van egy újabb műsor győztes párosaként végezni.

Mint korábban írtuk, a mai napon, azaz szeptember 1-én a Kísértéssel együtt indul a TV2-n az Ázsia Expressz ötödik évada, amelynek műsorvezetője ismét Ördög Nóra lesz.