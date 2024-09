Húsz év után elűzték az otthonából Miklósa Erikát

A Magyar Szent István-renddel kitüntetett, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas operaénekesnő meglepő részletességel beszélt magánéletéről, és elmondta, hogyan űzték el a rosszindulatú emberek falujából, ahol már húsz éve él. Miklósa Erika bár eddig is tudta, hogy nem volt mindig szimpatikus mindenkinek, ezzel tudott együtt élni, hiszen ez természetes, azonban az utóbbi időben egyre inkább rosszul érezte magát a falubéliek viselkedése miatt.

Miklósa Erika 22 évet élt kis falujában, de már nem volt maradása

Fotó: Nemeth Andras Peter +36208281361

Az operaénekesnő egészen pontosan 22 éve lakott Bakonykútiban, és igyekezett kivenni a részét a falu életéből. Azonban a költözését csak részben indokolta azzal, hogy kislánya, Bíborka nagyobb lett, és szerencsésebb lenne vele egy nagyobb településen élni.

Nyilván nem mindenkinek voltam szimpatikus, ezt el is fogadtam. Valahogy úgy éreztem, kivetett magából a falu.

Ez nem szomorú, el kell fogadni a változást, ahogy azt is el kell fogadni, hogy - bár nem pozitívan hangzik - valakiknek sok vagy… Abszolút megértő vagyok, szoktam mondani, hogy velem nagyon nehéz rosszban lenni. Ezt is úgy fogtam fel, mint egy jelzés, hogy nekünk váltanunk kell” - idézi a Ripost Miklósa Erika szavait, aki nem igazán vette magára, hogy nem kedvelik őt.

Az operaénekesnő most azt is elárulta, hogy már korábban, pár évvel ezelőtt elköltözött a családjával Bakonykútiból, és azóta megtalálták az új otthonukat is, azonban még csak most árulta el, mi indokolta a döntését.

Miklósa Erika egyébként nagyon céltudatos, hiszen tudja a magánéletében és karrierjében is, hogy mi az, ami igazán jó neki és családjának. Még alig volt húszéves, amikor bekerült az Operába, ami kivételes volt, hiszen nem volt jellemző, hogy ilyen fiatal énekeseket felvesznek, hiszen szigorú feltételeket kell teljesíteni előtte. Azonban Miklósa Erika nem ijed meg a kihívásoktól, sőt, nagyobb fokozatra vált, ha valaki azt mondja neki, hogy valamire nem képes.

Miklósa Erika szabad léleknek tartja magát, tudja, mi a jó számára

Fotó: Origo

Szabad lélek vagyok, ki mondja meg, hogy nekem az a jó? Individuum vagyok, miért kötelező azt csinálnom, amit általában szoktak csinálni?

Akkor eldöntöttem, hogy azt fogom csinálni, ami a legjobb nekem, és én tudom, hogy mi jó nekem" - zárta gondolatait Miklósa Erika.