Beperelték Miley Cyrust, miután a Flowers című dala meglehetősen sok hasonlóságot mutat Bruno Mars tíz évvel korábbi slágerével, a When I Was Your Mannel.

Miley Cyrus a Flowershez készült reklámfotón

Fotó: Instagram/Miley Cyrus

A bírósági kereset szerint a Grammy-díjas Flowers nem jöhetett volna létre a When I Was Your Man nélkül, hisz nemcsak a dallamvezetésben, de a szövegben is vannak hasonlóságok – írja a TMZ.

A lap kitért arra is, hogy a bírósághoz nem maga Bruno Mars fordult, hanem a When I Was Your Man jogdíjából részesedő Tempo Music Investments. Az ügyben egyelőre sem Bruno Mars, sem Miley Cyrus nem szólalt meg.

Miley Cyrus szándékosan használta a dalt

Más kérdés, hogy Miley Cyrus a dallammal és a szöveggel szándékosan utalt a When I Was Your Manre, egyfajta női ellenpontját akarta adni a dalnak. "I should have bought you flowers / And held your hand", vagyis "Virágokat kellett volna vennem neked, és fognom a kezed" – énekelte Bruno Mars, erre jött például Miley Cyrus válasza: "I can buy myself flowers… / Talk to myself for hours" – vagyis "Tudok magamnak virágokat venni, és beszélni magamhoz órákig".

A hasonlóság természetesen nem csak ebben a pár sorban rejlik, Miley Cyrus nyilvánvalóan az exének, Liam Hemsworthnek címezte egyébként a dalt.

A Flowers aztán nemcsak Grammy-díjat nyert, de óriási közönségsiker is lett: a Billboard slágerlistáján az első helyig jutott, illetve világszerte a legtöbbet streamelt szám lett 2023-ban, összesen 2,7 milliárd letöltésig jutott abban az évben.

Miley Cyrus más díjakat is nyert idén

Miley Cyrust többek között a BRIT Awardson is díjazták idén, majd minden idők legfiatalabb sztárjaként kapta meg a Disney-legenda státuszt, miután már 13 évesen befutott a Hannah Montana címszereplőjeként. A ma már 31 éves énekesnőt a 12 000 fős tömeg állva tapsolta meg, amikor a kaliforniai Anaheimben, a Disneylandnek otthont adó Honda Centerben átvette a neki járó díjat.

Flowers című dalát meghallgathatja alább, itt pedig összehasonlíthatja Bruno Mars számával.