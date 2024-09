Megérkezett az év legszánalmasabb filmjének előzetese - videó

2025-ben egy újabb videojáték-adaptáció kerül a mozikba. Most megjelent az első előzetes a Minecraft-filmhez, amelyben Jack Black és Jason Momoa is szerepel. A filmben a főszereplők mellett Emma Myers (Wednesday) és Danielle Brooks (Orange is the New Black) is látható lesz.

Azt, hogy készítik a filmet, 2014-ben jelentették be, de úgy tudni, a gyártás azóta számos akadályba ütközött: kreatív nézeteltérések és folyamatos változások nehezítették a munkálatokat, többször lecserélték a rendezőket és írókat is.

Végül Jared Hess kapta meg a rendezői feladatot, és a Minecraft-film várhatóan 2025. áprilisában érkezik a magyar mozikba.

Már megnézhető az előzetes: